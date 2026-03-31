Papa pozvao Trampa da zaustavi rat u Iranu: Konfuzne poruke američkog predsjednika

Papa Lav pozvao je američkog predsjednika Donalda Trampa da potraži put za izlazak iz rata u Iranu.

Papa je izrazio nadu da Tramp "traži način da smanji količinu nasilja".

"Rečeno mi je da je predsjednik Tramp nedavno izjavio da bi želio da okonča rat. Nadam se da traži izlazni put", rekao je Lav, prvi papa iz SAD, prenosi Srna.

Najnovije izjave američkog predsjednika Donalda Trampa dodatno su unijele konfuziju u vezi sa strategijom Vašingtona u sukobu s Iranom. Tramp je, s jedne strane, poručio saveznicima da sami preuzmu inicijativu u Ormuskom moreuzu, dok je istovremeno ocijenio da rat neće dugo trajati i da bi se situacija mogla "automatski riješiti" povlačenjem SAD-a.

Paralelno s tim, u američkim medijima pojavile su se informacije da se razmatra i mogućnost okončanja sukoba bez rješavanja ključnog pitanja bezbjednosti plovidbe kroz moreuz.

Ovakve poruke izazvale su zabrinutost među saveznicima i dodatno uzdrmale tržišta, posebno imajući u vidu značaj Ormuskog moreuza za globalno snabdijevanje energentima. Istovremeno, Tramp je pojačao pritisak na evropske partnere i NATO, kritikujući ih zbog, kako tvrdi, nedovoljne podrške američkoj politici prema Iranu.

U tom kontekstu, najavljena je i diplomatska inicijativa Londona s ciljem smirivanja tenzija i jačanja odnosa sa Vašingtonom.

Unutrašnjopolitička scena u SAD-u dodatno komplikuje situaciju. Administracija razmatra mogućnost vanrednog zasjedanja Kongresa zbog produženog zastoja u finansiranju ključnih bezbjednosnih institucija, što već ima posljedice po rad federalnih službi i infrastrukture. Paralelno, Trampove odluke u oblasti imigracije i državljanstva suočavaju se sa pravnim izazovima pred američkim sudovima.

Sve to odvija se u trenutku kada i sama očekivanja o mogućem završetku sukoba utiču na globalna tržišta - berze bilježe rast, dok cijene nafte osciliraju u zavisnosti od političkih signala iz Vašingtona.