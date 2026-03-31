logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp ponovo udario na Veliku Britaniju zbog Ormuskog moreuza: "Nećemo vam pomoći, idite po svoju naftu"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Tramp ponovo kritikovao saveznike zbog Ormuskog moreuza. Potkačio je Veliku Britaniju i apelovao da se izbore za naftu.

Tramp ljut na Britaniju zbog ormuskog moreuza Izvor: artemegorovv/Lucas Parker/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" ponovo javno kritikovao saveznike zbog rata na Bliskom istoku. Zamjerio im je što se bune u vezi naftne krize i poziva ih da se angažuju po tom pitanju, prije svega oko otvaranja Ormuskog moreuza kroz koji dnevno prolazi oko 20 odsto svjetske nafte.

Sada je kroz taj moreuz obustavljen brodski saobraćaj. Samo pojedini brodovi povremeno prolaze uz veliki rizik i troškove zbog ratnih sukoba koji traju od subote 28. februara.

"Sve zemlje koje ne mogu da nabave kerozin zbog Ormuskog moreuza, poput Velike Britanije, koja odbija da se uključi u sukob sa Iranom, imam prijedlog za vas:

  1. Kupujte naftu od Sjedinjenih Država jer je imamo mnogo
  2. Ohrabrite se, idite do moreuza i uzmite svoju naftu

Moraćete da počnete da se borite za sebe. Sjedinjene Države neće biti tu da vam pomognu, kao što vi niste bili tu za nas.

Iran je, manje-više, desetkovan. Najteži dio posla je završen", naveo je Tramp.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Velika Britanija Ormuski moreuz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ