Cijene nafte u martu bilježe najveći mjesečni rast ikada: Ormuski moreuz nije jedina kritična tačka

Cijene nafte su na putu da zabilježe najveći mjesečni rast u istoriji, nakon napada Huta na Izrael i izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da želi da preuzme iransku naftu.

Cijena međunarodno referentne nafte Brent mogla bi da poraste 59 odsto od početka marta.

U ponedjeljak ujutru, cijena nafte Brent se kretala oko 115,5 dolara po barelu, nakon što je nešto ranije u Aziji premašila 116 dolara, dok je američka nafta WTI bila oko 101 dolar po barelu, prenosi OilPrice.

Analitičari banke "JPMorgan" navode da se sukob SAD i Izraela sa Iranom više ne odvija samo u Persijskom zalivu i oko Ormuskog moreuza, već se proširio i na Crveno more i moreuz Bab el-Mandeb, ključne tačke za globalni transport nafte i naftnih derivata.

Istovremeno, prema navodima Blumberga, Tramp je izjavio da je Iran prihvatio većinu tačaka iz američkog plana za prekid vatre, ali da SAD planiraju da traže dodatne ustupke, među kojima je i iranska nafta.

Učešće jemenskih Huta dodatno podiže cijene, jer postoji rizik da napadima na tankere u Crvenom moru dodatno poremete snabdijevanje. To je posebno važno jer je nakon zatvaranja Ormuskog moreuza Crveno more postalo glavna ruta za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.

Prema podacima, Saudijska Arabija trenutno izvozi oko 4,7 miliona barela dnevno iz luke Janbu.

Ako bi i izvoz preko Crvenog mora bio ugrožen, Saudijska Arabija bi morala da preusmjeri naftu kroz naftovod SUMED, koji povezuje Suecki kanal sa Mediteranom u Egiptu, ali njegov kapacitet je ograničen na oko 2,5 miliona barela dnevno.

