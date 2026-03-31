Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Italija okrenula leđa Americi: Zabranili američkim avionima da slete u vojnu bazu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Italija je odbila da dozvoli američkim vojnim avionima da slete u vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji prije nego što polete na Bliski istok.

Italija zabranila američkim avionima da slete u vojnu bazu Izvor: Profimedia/News Images, News Images LTD / Alamy

Italija je odbila da dozvoli američkim vojnim avionima da slete u vazduhoplovnu bazu Sigonela na Siciliji prije nego što polete na Bliski istok, rekao je u utorak izvor blizak ovom pitanju, potvrđujući novinski izvještaj, prenosi Rojters.

Dnevni list Korijere dela Sera je objavio da je trebalo američki bombarderi da slete u bazu na istoku Sicilije prije nego što nastave let ka Bliskom istoku.

Prema pisanju lista, dozvola je odbijena jer Sjedinjene Države nisu tražile zvanično odobrenje niti se konsultovale sa italijanskom vojskom, što je potrebno prema sporazumima koji regulišu korišćenje američkih vojnih objekata u Italiji.

Izvor, koji je želio da ostane anoniman jer nije ovlašten da razgovara sa medijima, nije precizirao broj uključenih aviona niti kada je tačno Rim odbio dozvolu. Za sada nije bilo komentara od italijanskog Ministarstva odbrane.

Opozicione stranke levog centra pozvale su vladu da blokira korišćenje američkih baza u Italiji kako bi se izbjeglo uvlačenje zemlje u sukob.

Vlada desnog centra premijerke Đorđe Meloni ranije je saopštila da će tražiti odobrenje parlamenta ako se takvi zahtjevi podnesu. Španija je juče zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione koji učestvuju u napadima na Iran.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija SAD

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ