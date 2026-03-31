Francuska zabranila prelet američkim avionima: Spisak je sve duži, Tramp pobjesnio - "SAD će to zapamtiti"

Izvor: TOMS KALNINS/EPA

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao Francusku putem svoje platforme Truth Social, nakon što je Pariz zabranio prelet američkim vojnim avionima koji prevoze hitnu pomoć Izraelu.

Tramp je postupak francuskih vlasti nazvao "izuzetno nekorisnim", posebno u kontekstu operacije u kojoj je, kako on navodi, uspješno eliminisan "kasapin iz Irana".

"Francuska nije dozvolila avionima nakrcanim vojnom opremom, koji su letjeli za Izrael, da prelete preko njihove teritorije. Francuska je bila VRLO NEKORISNA u vezi sa 'Iranskim krvnikom' koji je uspješno eliminisan! Sjedinjene Države će to ZAPAMTITI!!!", poručio je predsjednik SAD.

Ovaj diplomatski sukob dolazi u trenutku kada evropski saveznici pokazuju sve veći otpor prema intenzitetu američko-izraelskih operacija u regionu, dok Vašington insistira na potpunoj logističkoj podršci za nastavak kampanje protiv Teherana.