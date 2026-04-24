"Država nepravedno oduzima živote drugih ljudi": Papa osudio Iran, ovo je rekao o pregovorima sa Amerikom

Papa Lav XIV oštro je osudio ubijanje iranskih demonstranata i izrazio žaljenje zbog propalih mirovnih pregovora sa SAD, a nakon nedavnih kritika predsjednika Donalda Trampa.

Papa Lav XIV danas je oštro osudio ubijanje demonstranata u Iranu, nakon što ga je američki predsjednik Donald Tramp prošle nedjelje prozvao da nije govorio o tome dok je istupao protiv rata SAD i Izraela sa Iranom. Lav je tokom leta za Rim, nakon turneje po Africi, osudio smrt "tolikog broja" civila u ratu i izrazio žaljenje zbog toga što su propali mirovni pregovori između SAD i Irana.

"Osuđujem sve nepravedne postupke. Osuđujem oduzimanje ljudskih života", rekao je papa odgovarajući na novinarsko pitanje o izvještajima da je Iran ubio hiljade demonstranata.

"Kada režim, kada država donosi odluke kojima nepravedno oduzima živote drugih ljudi, onda je to očigledno nešto što treba osuditi", kazao je on. Tramp je 12. aprila na društvenim mrežama napao Lava nazvavši ga "užasnim", nakon što se papa profilisao kao oštar kritičar rata u Iranu i republikančeve antimigracione politike. U objavi dva dana kasnije, Tramp je upitao "hoće li neko reći papi Lavu" za smrt iranskih demonstranata.

"Ne znamo u kom će to smjeru ići"

Iranske vlasti ubile su hiljade ljudi tokom antivladinih protesta u januaru, u najvećim unutrašnjim nemirima u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine. Grupe za ljudska prava navode da vlasti nastavljaju sa obračunom protiv neistomišljenika dok rat bjesni, a Teheran je ove nedjelje izvršio još jedno pogubljenje.

"Jedan dan Iran kaže 'da', Sjedinjene Države kažu 'ne' i obrnuto. Ne znamo u kom će to smjeru ići", rekao je papa, osvrnuvši se na nedavni krah mirovnih pregovora.

"To je stvorilo situaciju koja je i dalje haotična... a tu je i cijelo stanovništvo Irana, nevini ljudi koji stradaju zbog ovog rata", dodao je.

