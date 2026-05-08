"Protesti protiv Trampa bi trebalo da budu snažniji": Prva godišnjica pape Lava na čelu Katoličke crkve

Papa Lav XIV obilježava prvu godinu na čelu Vatikana uz otvoren prkos Donaldu Trampu i progresivne stavove kojima ovaj prvi američki poglavar nastoji da uvede Katoličku crkvu u 21. vijek.

Papa Lav XIV danas obilježava prvu godinu na čelu Katoličke crkve, a kao prvi papa iz SAD privukao je veliku pažnju i podršku svojim progresivnim stavovima, ali i otvorenim prkosom Donaldu Trampu. Amerikanci su za Guardian podijelili svoja razmišljanja o 70-godišnjem papi, a mnogi njegov pontifikat opisuju kao "dašak svježeg vazduha" u poređenju sa konzervativnijim erama crkvenog vođstva, piše The Guardian.

Odnosi između pape i američkog predsjednika posebno su se zaoštrili posljednjih nedjelja. Nakon što je papa izjavio da "zabluda o svemoći" raspiruje američko-izraelski rat protiv Irana, Tramp ga je optužio da "ugrožava brojne katolike" svojom osudom sukoba u kojem je poginulo najmanje 3.400 Iranaca i 13 američkih vojnika. Tramp je papu opisao i kao "slabog po pitanju kriminala i užasnog za spoljnu politiku". Papa Lav odbacio je te komentare. "Ne bojim se Trampove administracije", poručio je.

Mnogi Amerikanci, bez obzira na vjeroispovijest, pozdravljaju papinu spremnost da se suprotstavi Trampu. "Svaka čast papi Lavu XIV na njegovoj otvorenosti pred netolerantnim tiraninom koji ovu zemlju vodi u propast", izjavila je Keli Ragavan, 64-godišnja medicinska prevoditeljka iz San Dijega u Kaliforniji.

Za Broka Hortona, 69-godišnjeg penzionisanog učitelja iz San Antonija u Teksasu, papa djeluje "autentično, a ne samo kao arhaični portparol religije koja propada". "Papa Lav u prvi plan stavlja Isusova učenja umjesto crkvene dogme. Ako ne možete da prihvatite strance i da se odnosite prema svima sa ljubavlju i dostojanstvom, nemate pravo nikoga da vodite. Nikada neću postati katolik, ali u Lavu prvo vidim osobu punu ljubavi, a tek onda papu", rekao je Horton. "Činjenica da se stalno vrti po glavi Donaldu Trampu takođe je plus", dodao je.

Kris Kel, međureligijski sveštenik iz Mineapolisa u Minesoti, pohvalio je papin odmjeren pristup. "Dovoljno je snažan, pronicljiv i više nego inteligentan da se suprotstavi Trampu bez pribjegavanja ličnim napadima. Njegovi promišljeni komentari temelje se na nepokolebljivoj vjeri, a ne na hiru", kazao je.

Džojs, 73-godišnja penzionisana preduzetnica koja živi na relaciji Nju Džerzi – Italija i opisuje se kao "katolkinja od rođenja", prisjetila se trenutka izbora pape u Vatikanu. "Bila sam na trgu tog popodneva kada je papa Lav izabran i atmosfera je bila naelektrisana. U Nju Džerziju, gdje živi veliki broj katolika, onih koji praktikuju vjeru i onih koji to ne čine, čujem veoma pozitivne reakcije na njegove progresivne i inkluzivne stavove, kao i na tumačenje Jevanđelja. Opšti je utisak da on uvodi Crkvu u 21. vijek. Čak i republikanci sa kojima sam razgovarala podižu obrve u čudu što bi američki predsjednik napadao poglavara Crkve i prvog američkog papu u otprilike 1.600 godina", rekla je.

Slično razmišlja i Vren, 27-godišnja kvir i trans terapeutkinja za mentalno zdravlje iz Portlanda u Oregonu. Osvrnula se na prethodnika, papu Franju: "Nadu mi je dalo to što vodeća figura zajednice nije bila otvoreno puna predrasuda, već čak i saosjećajna prema LGBTQ+ zajednici."

"Papa Lav ne samo da dijeli mnoge slične poglede sa svojim prethodnikom, već još otvorenije i bez zadrške govori o svojim uvjerenjima, te direktno proziva nehršćanske postupke i ideologije navodnih hrišćanskih vođa i pokreta", rekla je Vren. Dodaje da je "zaista inspirativno vidjeti ga kako čvrsto stoji tamo gdje su se mnogi svjetski lideri i domaći političari povukli pred mrskim, nasilnim i nazadnim politikama Trampove administracije. U svijetu gde se čini da saveznici socijalne pravde gube snagu, šokantno je, ali i ohrabrujuće, da je sadašnji papa neko koga mogu smatrati saveznikom".

"Ne pratim papu ni katoličanstvo previše pažljivo, ali vidio sam sukob između pape Lava i Trampa. Papa Lav radi ono što bi i trebalo: ukazuje na gnjusno nasilje i nepravde u svijetu", rekao je 38-godišnji socijalni radnik iz Kolorada.

"Odgovor našeg 'vođstva' savršeno se uklapa u obrazac koji su postavili: apsurdno poricanje kao reakcija na ljude koji ih prozivaju ili kada ne dobiju ono što žele. Tvrdnja da je papa Lav slab po pitanju kriminala toliko je smiješna da bi se moglo pomisliti da je u pitanju satira", dodao je.

Isto mišljenje dijeli i 57-godišnji prosvetni radnik iz Teksasa, koji se identifikovao kao prezbiterijanac. "Osjećam da papa Lav XIV radi tačno ono na šta je pozvan. Radi Božji posao i vodi primjerom. Kao hrišćaninu, naša je dužnost da sledimo Isusova učenja i da se odnosimo prema svima jednako, sa dostojanstvom i poštovanjem. Kad bismo svi slijedili njegov primjer, a ne onaj koji postavlja američka vlada, ovaj svijet bi bio mnogo bolje i sigurnije mjesto za sve nas", rekao je.

