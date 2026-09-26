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Lavrov i Vadeful prvi put za istim stolom od početka rata u Ukrajini

Lavrov i Vadeful prvi put za istim stolom od početka rata u Ukrajini

Autor Tamara Birešić
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Ruski i njemački šefovi diplomatija Sergej Lavrov i Johan Vadeful sastali su se na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.

Sergej Lavrov i Johan Vadeful sastali se u Njujorku prvi put od 2022. godine Izvor: DRM News Youtube printscreen

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

To je prvi susret ministara spoljnih poslova Rusije i Njemačke od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je razgovor zatražila njemačka strana i da su ministri razgovarali o odnosima dvije zemlje i ratu u Ukrajini.

"Johan Vadeful je o tim i drugim pitanjima potvrdio stav njemačke vlade, koji je već više puta javno iznet", navelo je rusko ministarstvo.

Susret u vrijeme novih tenzija

Do razgovora je došlo nakon što je Njemačka optužila Rusiju za pokušaj da u avgustu pomoću drona sa eksplozivom digne u vazduh dva teretna aviona na aerodromu u Lajpcigu. Moskva i Berlin nisu saopštili da li je o tim optužbama bilo riječi tokom sastanka.

Vadeful je ove nedjelje pred Savjetom bezbjednosti UN poručio da njemačka podrška Ukrajini ostaje čvrsta, istovremeno pozivajući na prekid vatre i pregovore o trajnom miru.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tvrdila je da je njemačka strana tražila ograničenja za medije tokom subotnjeg susreta, uključujući zabranu pitanja i audio-snimanja uvodnih obraćanja.

Lavrov se posljednji put sastao sa šefom njemačke diplomatije u januaru 2022. godine, kada je razgovarao sa tadašnjom ministarkom spoljnih poslova Analenom Berbok.

(MONDO)

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