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Dvogodišnja djevojčica stradala u požaru u Trnopolju kod Prijedora

Dvogodišnja djevojčica stradala u požaru u Trnopolju kod Prijedora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Dvogodišnja djevojčica stradala je u požaru koji je danas oko 11 časova izbio u porodičnoj kući u Trnopolju kod Prijedora.

Dvogodišnja djevojčica stradala u požaru u Trnopolju kod Prijedora Izvor: prijedordanas.com

Nakon prijave požara na teren su upućeni pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, koji su lokalizovali požar i stavili vatru pod kontrolu.

Iz Policijske uprave Prijedor potvrđeno je da je u požaru smrtno stradala maloljetna osoba.

"Policiji je oko 11 časova prijavljeno da je došlo do požara u objektu kuće u Trnopolju. Tom prilikom smrtno je stradala maloljetna osoba. U toku je uviđaj koji vrše policijski službenici PU Prijedor, a kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru", rekla je portparol PU Prijedor Zvezdana Alendarević.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do požara, kao i njegov uzrok, biće utvrđeni nakon uviđaja i istrage.

(ATV/MONDO)

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Tagovi

Prijedor požar djevojčica tragedija

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