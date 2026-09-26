Upozorenje Veritasa: Zbog objava na društvenim mrežama Hrvatska može izreći zabranu ulaska u cijelu EU

Veritas upozorava da postupak u Hrvatskoj, osim kazne, može završiti zabranom ulaska u cijelu EU u trajanju do godinu dana.

Izvor: Mihai BARBU/European Commission

Dokumentaciono-informativni centar "Veritas" upozorio je građane Srbije i BiH koji planiraju put u Hrvatsku na, kako navode, rizik od pokretanja odvojenih sudskih i administrativnih postupaka nakon hapšenja zbog objava na društvenim mrežama.

U saopštenju objavljenom povodom hapšenja srpskog fudbalera Branislava Joke (37) na stadionu u Bolmanu i procesuiranja umjetnice Svetlane Spajić u Zadru, "Veritas" navodi da je dobio veliki broj poziva zabrinutih građana koji planiraju put u Hrvatsku.

Iz ove organizacije tvrde da prekršajni postupak pred sudom ne mora biti jedini postupak koji slijedi nakon određene objave ili drugog ponašanja zbog kojeg je osoba procesuirana.

"Dva odvojena postupka"

Prema navodima "Veritasa", nakon odluke prekršajnog suda hrvatska policija može nezavisno pokrenuti administrativni postupak na osnovu Zakona o strancima.

U saopštenju se navodi da MUP Hrvatske u takvom postupku može strancu izreći mjeru izgona i zabranu ulaska u prostor Evropskog ekonomskog prostora, koji obuhvata zemlje EU, Norvešku, Island i Lihtenštajn.

"Veritas" tvrdi da takva zabrana najčešće traje od tri mjeseca do godinu dana, kao i da se mjera unosi u Šengenski informacioni sistem (SIS), čime se, prema njihovim navodima, može onemogućiti ulazak u zemlje Evropske unije.

Organizacija navodi da se kao povod za postupke često pojavljuju objave na društvenim mrežama, uključujući Fejsbuk, Instagram i TikTok.

Prema tvrdnjama "Veritasa", u postupcima zbog narušavanja javnog reda i mira mogu se naći i objave koje se odnose na "veličanje ratnih zločinaca", uključujući sadržaje koji su ranije bili objavljeni kao Fejsbuk "storiji", kao i video-snimke tradicionalnih pjesama.

Upozorenje građanima

"Veritas" tvrdi i da hrvatska policija u pojedinim slučajevima osobu može propustiti preko graničnog prelaza, a potom je uhapsiti u unutrašnjosti zemlje, na sportskom terenu, u smještaju ili na javnom mjestu.

U saopštenju se navodi da se u takvim situacijama diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije, prema tvrdnjama ove organizacije, ne obavještavaju blagovremeno.

Posebno ističu status osoba koje imaju i hrvatsko državljanstvo.

Pozivajući se na član 9 Ustava Hrvatske, "Veritas" navodi da hrvatski državljanin ne može biti protjeran iz zemlje niti mu se može zabraniti ulazak.

Prema njihovom tumačenju, dvojni državljani mogu odgovarati pred prekršajnim sudom i biti kažnjeni novčanom kaznom zbog sporne objave ili pjesme, ali se na njih, kao hrvatske državljane, ne primjenjuju mjere iz Zakona o strancima.

"Veritas" je na kraju apelovao na građane koji nemaju hrvatske dokumente, a planiraju put u Hrvatsku, da obrate pažnju na sadržaje objavljene na svojim internet profilima i budu svjesni mogućnosti, kako navode, odvojenog sudskog i administrativnog postupanja.