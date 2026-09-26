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Preminuo bivši premijer Jugoslavije: Milan Panić bio vizionar, uspješan preduzetnik i šampion u biciklizmu

Preminuo bivši premijer Jugoslavije: Milan Panić bio vizionar, uspješan preduzetnik i šampion u biciklizmu

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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U 96. godini preminuo je Milan Panić, bivši premijer Jugoslavije, vizionar i američki preduzetnik. Iza sebe je ostavio nevjerovatnu životnu priču prožetu biznisom, sportom i politikom.

Preminuo bivši premijer Jugoslavije Milan Panić Izvor: Dragan FILIPOVIC / AFP / Profimedia

Milan Panić, američki preduzetnik, osnivač farmaceutske kompanije "ICN Pharmaceuticals" i bivši premijer Savezne Republike Jugoslavije, preminuo je u 96. godini. Njegova biografija obuhvata značajna dostignuća u biznisu, politici i sportu.

Rođen je u Beogradu 20. decembra 1929. godine. Još kao tinejdžer učestvovao je u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. Nakon rata, posvetio se sportu i postao jedan od najuspješnijih jugoslovenskih biciklista, takmičeći se na najvišem nivou i na međunarodnoj sceni.

Pedesetih godina prošlog vijeka Panić je emigrirao u Sjedinjene Američke Države. U Kaliforniji je 1959. godine osnovao "ICN Pharmaceuticals" sa skromnim početnim kapitalom. Pod njegovim vođstvom, kao dugogodišnjeg predsjednika i generalnog direktora, kompanija se razvila u međunarodnu farmaceutsku korporaciju prepoznatljivu prije svega po razvoju i komercijalizaciji antivirusnih lijekova. Kompanija "ICN" je kasnije transformisana u "Valeant Pharmaceuticals", a danas posluje pod imenom "Bausch Health".

Na političku scenu SR Jugoslavije stupio je 1992. godine, kada je preuzeo funkciju predsjednika Savezne vlade u periodu obilježenom ratnim sukobima i međunarodnim sankcijama. Kao premijer, zalagao se za pacifizam, okončanje sukoba na prostoru bivše SFRJ i obnavljanje dijaloga sa međunarodnom zajednicom.

Panić je tokom svog života bio usmjeren na ulaganja u nauku, medicinu i inovacije, a brojni saradnici isticali su njegovu energiju, odlučnost i spremnost da podrži tuđe profesionalno usavršavanje.

Iza sebe je ostavio suprugu Aleksandru, djecu Dona, Viki, Spensera, Tima i Aleksa, unuke Jasina, Jusru, Metjua i Andreu, kao i praunuke Džejmsa, Luka i Gabrijelu.

(Online tribute/MONDO) 

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