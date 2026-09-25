Otvorena "Banjalučka riva": Novo šetalište i prostor za odmor pored Vrbasa

Uz muzički program, druženje sa građanima i vatromet iznad Vrbasa, večeras je svečano otvorena "Banjalučka riva", nova dionica šetališta koja se proteže do Venecija mosta.

Izvor: Grad Banjaluka

Banjaluka je dobila novih 1,5 kilometara uređenog prostora za šetnju i rekreaciju, čime je ukupna dužina šetališta uz obalu Vrbasa premašila šest kilometara, saopštila je Gradska uprava.

Pored popločanih staza i platoa, nova dionica obuhvata ljetnu pozornicu, amfiteatar, kao i novoizgrađenu obaloutvrdu.

Otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je istakao da je šetalište uz Vrbas postalo jedna od najposjećenijih lokacija za građane i turiste, te najavio dalje infrastrukturne planove na ovom potezu.

"Uredili smo obale Vrbasa, izgradili šetalište, dobili novu ljetnu pozornicu i amfiteatar – prostor za uživanje i rekreaciju. Na ovome se neće stati. Radićemo i gondolu, tako da će se odavde moći doći do Banj brda", izjavio je Stanivuković, dodajući da je u planu i sanacija više gradskih igrališta, kao i otkrivanje spomenika knezu Lazaru u ponedjeljak.

Izvor: Grad Banjaluka

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac navela je da je na ovom potezu zasađeno i više od stotinu novih stabala.

"Zajedno sa ’Banjalučkom rivom’ uredili smo preko šest kilometara šetališta na rijeci Vrbas. Posađeno je više od 100 stabala, najviše vrba, a izgrađena je i značajna obaloutvrda. Banjaluka je nakon mnogo godina izašla na svoju rijeku i večerašnja posjećenost govori o tome da će ovaj dio grada da živi još više", rekla je Savić Banjac.

Tokom svečanog otvaranja za posjetioce su organizovani scenski nastupi sa vizuelnim efektima i animacijama, dok je kod novog amfiteatra u blizini Pravnog fakulteta priređen koncert nekadašnje pjevačice grupe "Kolonija" Indire Levak i Nede Ukraden.