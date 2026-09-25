"Ključno brzo rješavanje sporova": Strah od gubitka posla među najvećim izvorima stresa

Strah od gubitak posla jedan je od najvećih izvora stresa u životu pojedinca zbog čega su pravna zaštita i mogućnost brzog rješavanja radnih sporova od velikog značaja za radnike, ali i poslodavce, poručeno je na skupu regionalnih agencija za mirno rješavanje sporova.

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Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske Velibor Mikać rekao je da je cilj konferencije u Banjaluci unapređenje stručnih znanja i praktičnih vještina u oblasti mirnog rješavanja radnih sporova.

On je istakao značaj preventivnog djelovanja agencija koji se ogleda u tome da radnici i poslodavci pravovremeno dobiju informacije o svojim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, kako bi se eventualni sporovi spriječili.

"To je posebno važno kod manjih poslodavaca koji nemaju pravne službe i gdje ljudi često nisu dovoljno upoznati o osnovnim pravima i obavezama iz Zakona o radu. Agencija je tu jedan vid servisa gdje mogu dobiti potrebne informacije i na taj način prevenirati budući radni spor", pojasnio je Mikać.

On je podsjetio da je Agencija za 15 godina postojanja riješila gotovo 17.000 sporova.

"Potvrdili smo ulogu prve institucionalizovane službe za mirno rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova u Republici Srpskoj i BiH. Oko 78 odsto sporova riješeno je sporazumom, odnosno izvršnom ispravom koja ima snagu pravosnažne presude", naglasio je Mikać.

Istakao je da su komunikacijske vještine za arbitre i miritelje jednako važne kao poznavanje propisa i stručna osposobljenost, jer je njihov zadatak da pomognu stranama u sporu da kroz dijalog pronađu prihvatljivo rješenje.

Mikać je napomenuo da postupak pred Agencijom traje do 30 dana, uz mogućnost produženja za još 15 dana, što ga čini znatno kraćim u odnosu na dugotrajne sudske postupke.

Izvor: Srna/Milica Džepina

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković podsjetio je da je Savez sindikata prije petnaestak godina bio jedan od inicijatora osnivanja Agencije.

"To je bilo vrijeme kada smo imali veliki broj radnih sporova, kada su sudovi bili zatrpani i kada se na rješavanje određenih predmeta čekalo nekoliko godina. Po samoj prirodi, radni sporovi su takvi da bi trebalo da se rješavaju veoma brzo, odnosno po hitnom postupku", naveo je Stanković.

Govoreći o miriteljima i arbitrima, Stanković je ocijenio da je riječ o iskusnim pravnicima, od kojih većina ima položen pravosudni ispit, što dodatno govori o nivou stručnosti ljudi koji učestvuju u postupcima mirnog rješavanja radnih sporova.

Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić rekao je da su poslodavci zadovoljni radom Agencije koja je smanjila broj sudskih sporova, čime su i poslodavci zaštićeni od troškova.

"Agenciju doživljavamo kao savjetodavnu instituciju i pomoć i nama i radnicima", dodao je on.

Direktor Republičke Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Srbije Ivica Lazović rekao je da gubitak posla na listi 10 najvećih strahova, godinama zauzima od četvrtog do sedmog mjesta.

"Strah od gubitka posla veoma izražen na ovim prostorima, zbog čega su pravna zaštita i mogućnost brzog rješavanja radnih sporova od velikog značaja i za zaposlene i za poslodavce", ocijenio je Lazović.

Upravo zato, naglasio je, pravna zaštita i mogućnost brzog rješavanja sporova, makar i kao alternativa dugotrajnim sudskim postupcima, mnogo znači.

Lazović je istakao značaj regionalne saradnje i razmjene iskustava, dodavši da je riječ o globalnoj priči, koju je prošle godine pokrenula Međunarodna agencija rada.

Osim učesnika iz Republike Srpske, u radu skupa učestvuju miritelji i arbitri iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

(Srna)