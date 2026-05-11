Klik do zaposlenja: Zavod za zapošljavanje RS pokrenuo digitalne "Oglase za posao"

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pokrenuo je novu digitalnu platformu "Oglasi za posao" koja predstavlja značajan iskorak u modernizaciji tržišta rada i direktnom povezivanju poslodavaca i tražilaca posla.

Nova platforma omogućava poslodavcima besplatno i jednostavno objavljivanje oglasa putem vlastitog profila, bržu komunikaciju sa kandidatima, uvid u prijave, biografije i profile tražilaca posla, kao i praćenje statistike pregleda oglasa, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje.

Posebna prednost sistema je pametno uparivanje poslova i kandidata, koje automatski povezuje oglase sa licima čije vještine, kvalifikacije i radno iskustvo odgovaraju uslovima konkursa.

Na taj način kandidati blagovremeno dobijaju obavještenja o poslovima koji odgovaraju njihovom profilu i mogu se odmah prijaviti putem platforme.

Platforma donosi brojne koristi i za nezaposlena lica.

Registracijom na sistem tražioci posla dobijaju mogućnost kreiranja profesionalnog profila i onlajn biografije, jednostavnu pretragu aktuelnih oglasa, brzu elektronsku prijavu na konkurse, kao i direktno povezivanje sa poslodavcima širom Republike Srpske.

Osim toga, sistem im preporučuje poslove u skladu sa njihovim kvalifikacijama, interesovanjima i radnim iskustvom, što značajno povećava šanse za zaposlenje.

Prilikom registracije poslodavci popunjavaju strukturisane podatke o kompaniji, uključujući JIB povezan sa Poreskom upravom Republike Srpske, unos logotipa kompanije, dokumentaciju o registraciji i druge relevantne informacije, čime se obezbjeđuje veća pouzdanost i transparentnost oglasa.

Iz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ističu da je cilj platforme unapređenje digitalnih usluga, brže posredovanje u zapošljavanju, efikasnije povezivanje ponude i potražnje na tržištu rada, kao i stvaranje modernog i dostupnog sistema za sve učesnike tržišta rada.

Pozivaju se poslodavci i tražioci posla da se registruju na novu platformu "Oglasi za posao" i iskoriste prednosti savremenog načina zapošljavanja, navode u saopštenju.

