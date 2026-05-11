Klik do zaposlenja: Zavod za zapošljavanje RS pokrenuo digitalne "Oglase za posao"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pokrenuo je novu digitalnu platformu "Oglasi za posao" koja predstavlja značajan iskorak u modernizaciji tržišta rada i direktnom povezivanju poslodavaca i tražilaca posla.

Digitalna platforma Oglasi za posao Izvor: Zavod za zapošljavanje/Screenshot

Nova platforma omogućava poslodavcima besplatno i jednostavno objavljivanje oglasa putem vlastitog profila, bržu komunikaciju sa kandidatima, uvid u prijave, biografije i profile tražilaca posla, kao i praćenje statistike pregleda oglasa, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje.

Posebna prednost sistema je pametno uparivanje poslova i kandidata, koje automatski povezuje oglase sa licima čije vještine, kvalifikacije i radno iskustvo odgovaraju uslovima konkursa.

Na taj način kandidati blagovremeno dobijaju obavještenja o poslovima koji odgovaraju njihovom profilu i mogu se odmah prijaviti putem platforme.

Platforma donosi brojne koristi i za nezaposlena lica.

Registracijom na sistem tražioci posla dobijaju mogućnost kreiranja profesionalnog profila i onlajn biografije, jednostavnu pretragu aktuelnih oglasa, brzu elektronsku prijavu na konkurse, kao i direktno povezivanje sa poslodavcima širom Republike Srpske.

Osim toga, sistem im preporučuje poslove u skladu sa njihovim kvalifikacijama, interesovanjima i radnim iskustvom, što značajno povećava šanse za zaposlenje.

Prilikom registracije poslodavci popunjavaju strukturisane podatke o kompaniji, uključujući JIB povezan sa Poreskom upravom Republike Srpske, unos logotipa kompanije, dokumentaciju o registraciji i druge relevantne informacije, čime se obezbjeđuje veća pouzdanost i transparentnost oglasa.

Iz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ističu da je cilj platforme unapređenje digitalnih usluga, brže posredovanje u zapošljavanju, efikasnije povezivanje ponude i potražnje na tržištu rada, kao i stvaranje modernog i dostupnog sistema za sve učesnike tržišta rada.

Pozivaju se poslodavci i tražioci posla da se registruju na novu platformu "Oglasi za posao" i iskoriste prednosti savremenog načina zapošljavanja, navode u saopštenju. 

(Srna)

