Ministar Egić o zloupotrebama: Neki prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje ne traže posao, već povlastice

Ministar Egić o zloupotrebama: Neki prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje ne traže posao, već povlastice

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da je mnogo prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje Srpske koji posao ne traže aktivno, već na taj način samo žele da ostvare povlastice.

minisar-Danijel-Egic--1536x1024.jpg Izvor: Screenshot

Egić je naveo da je anketirano 19.000 radnika na Zavodu za zapošljavanje, a devet odsto se izjasnilo da nije aktivno zainteresovano za posao.

"Imamo oko 500 porodica koji dolaze iz višečlanih porodica, tako da su ljudi prijavljeni na Zavod za ostvarenje drugih beneficija", rekao je Egić za ATV.

On je dodao da je primjenom Zakona o posredovanju pri zapošljavanju uočeno nekoliko nepravilnosti.

"Riječ je o naknadi za nezaposlenost. Poslodavci otpuste ranika, a naknada se računa za tri prosječne plate. Radniku se poveća plata i onda ima veliku naknadu prilikom nezaposlenosti, a on radi na crno. Oni naprave dogovor na štetu države", istakao je Egić.

Egić je rekao da je priorite i zaštita radnika koji rade na otvorenom i pri visokim temperaturama i pozvao je poslodavce da ih zaštite.

"Suština je da se preraspodijeli radno vrijeme i da se radi u hladnijem dobu dana i da se obezbijedi pitka voda i rashlađenje. Mi nemamo zakonsku regulativu ali koristimo međunarodne norme", zaključio je Egić.

(MONDO/Srna)

