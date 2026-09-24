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Nesvakidašnja krađa na Vračaru: Naručivali, pili, krali hranu iz tanjira drugih gostiju pa pobjegli iz restorana

Nesvakidašnja krađa na Vračaru: Naručivali, pili, krali hranu iz tanjira drugih gostiju pa pobjegli iz restorana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dvojica mladića napravila su skandal u poznatom vračarskom ugostiteljskom objektu gdje su nakon obimne večere i pića pobjegli bez plaćanja računa.

Skandal u restoranu na Vračaru: Pobjegli bez plaćanja i jeli drugima iz tanjira Izvor: Kurir

Dvojica muškaraca ušla su danas u jedan poznati restoran na Vračaru, poručila hranu i piće, a nakon obilnog obroka pobjegla ne plativši račun.

"Kako se može vidjeti na snimku sa nadzornih kamera restorana, mladići su ušli, sjeli za sto i počeli da redom poručuju ture. Oni su ćaskali sa konobarom, birali hranu i raspitivali se šta je preporuka kuće, a nakon nekoliko rakija i obroka ustali su i pobjegli", kaže izvor blizak slučaju i nastavlja:

"Kada su vratili kamere uslijedio je novi šok! Oni su uzimali hranu i jeli iz tanjira i drugih gostiju, a jednom gostu su uzeli cijeli tanjir", priča on.

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02:07
Dvojica muškaraca šokirali ponašanjem u poznatom restoranu na Vračaru
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Kurir/Mondo)

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Tagovi

Beograd restoran krađa

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