Nesvakidašnja krađa na Vračaru: Naručivali, pili, krali hranu iz tanjira drugih gostiju pa pobjegli iz restorana

Dvojica mladića napravila su skandal u poznatom vračarskom ugostiteljskom objektu gdje su nakon obimne večere i pića pobjegli bez plaćanja računa.
Dvojica muškaraca ušla su danas u jedan poznati restoran na Vračaru, poručila hranu i piće, a nakon obilnog obroka pobjegla ne plativši račun.
"Kako se može vidjeti na snimku sa nadzornih kamera restorana, mladići su ušli, sjeli za sto i počeli da redom poručuju ture. Oni su ćaskali sa konobarom, birali hranu i raspitivali se šta je preporuka kuće, a nakon nekoliko rakija i obroka ustali su i pobjegli", kaže izvor blizak slučaju i nastavlja:
"Kada su vratili kamere uslijedio je novi šok! Oni su uzimali hranu i jeli iz tanjira i drugih gostiju, a jednom gostu su uzeli cijeli tanjir", priča on.
(Kurir/Mondo)