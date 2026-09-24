Evropski dan jezika: Sve više građana u Srpskoj govori tri strana jezika

Dekan Filološkog fakulteta u Banjaluci Biljana Babić izjavila je da je evropski standard poznavanje tri strana jezika, kao i da Republika Srpska uspijeva da prati taj trend.

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"U Srpskoj dva jezika govori mnogo ljudi, a sve više ih je koji uče i treći. Gosti koji su nedavno dolazili iz pojedinih britanskih i američkih institucija rekli su nam da su prijatno iznenađeni koliko naši ljudi u tržnim centrima, kulturnim, naučnim ustanovama i drugim mjestima, dobro vladaju engleskim jezikom", rekla je novinarima Babićeva.

Ona je povodom obilježavanja Svjetskog dana jezika izjavila da Filološki fakultet čitavu sedmicu obilježava ovaj dan, povezujući se sa srednjim i osnovnim školama i drugim institucijama i realizujući razne aktivnosti koje promovišu jezičku raznolikost.

Direktor Osnovne škole "Ivo Andrić" u Banjaluci Jelena Stanišić rekla je da je ova škola okupila članove aktiva jezika svih osnovnih škila istakavši značaj rada sa institucijama, poput Republičkog pedagoškog zavoda Srpske i Filološkog fakulteta, bez kojih ne bi mogla biti realizovana ova aktivnost.

Stanišićeva je rekla da će danas biti ozvaničena saradnja sa Filološkim fakultetom potpisivanjem sporazuma o saradnji, čime će učenici i nastavinici, nastavkom studenske prakse, stručnim usavršavanjem i aktivnostima koje će u narendom periodu biti jasno definisane, doprinijeti bržem i kvalitetnijem učenju stranih jezika.

Prema podacima kojima raspolažu učesnici događaja, ruski jezik se trenutno uči u više od 40 škola u Republici Srpskoj, dok je ranije taj broj bio znatno manji.

Predstavnik ruske Ambasade u BiH Ilija Gladkov rekao je da je interesovanje za ruski jezik u Srpskoj posljednjih godina poraslo, te da je najbolji pokazatelja za to podatak da se u skoro 60 škola uči ovaj jezik.

"Ne tako davno ruski jezik učenici su učili u 29 škola, a taj broj je sada duplo veći", naveo je on.

Prema njegovim riječima, osim u školama, ruski jezik u Srpskoj građani imaju priliku da uče i na kursevima koji su besplatni.

On je napomenuo da postoji i Centar za otvoreno obrazovanje na ruskom jeziku pri Filološkom fakultetu u Banjaluci.

(MONDO)