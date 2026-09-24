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Preminuo pripadnik MUP-a KS koji se upucao nakon pretresa njegove kuće i kancelarije

Preminuo pripadnik MUP-a KS koji se upucao nakon pretresa njegove kuće i kancelarije

Autor Dušan Volaš
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Službenik Policijske uprave Ilijaš Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo preminuo je uslijed povreda zadobijenih samopovređivanjem.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo je juče u prostorijama Policijske uprave Ilijaš, a službenik MUP-a je odmah prevezan na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Prema nezvaničnim informacijama, policajci su juče pretresali njegove prostorije (porodičnu kuću i kancelariju) zbog sumnje na učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi te je planirano njegovo hapšenje. On je radio kao namještenik MUP-a KS u Ilijašu, piše Klix.

O ovom slučaju još nema službenih informacija, a identitet preminulog nije zvanično saopšten.

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Tagovi

MUP Kantona Sarajevo policajac

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