Preminuo pripadnik MUP-a KS koji se upucao nakon pretresa njegove kuće i kancelarije

Službenik Policijske uprave Ilijaš Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo preminuo je uslijed povreda zadobijenih samopovređivanjem.

Izvor: MUP TK

Do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo je juče u prostorijama Policijske uprave Ilijaš, a službenik MUP-a je odmah prevezan na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Prema nezvaničnim informacijama, policajci su juče pretresali njegove prostorije (porodičnu kuću i kancelariju) zbog sumnje na učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi te je planirano njegovo hapšenje. On je radio kao namještenik MUP-a KS u Ilijašu, piše Klix.

O ovom slučaju još nema službenih informacija, a identitet preminulog nije zvanično saopšten.