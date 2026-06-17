Zbog računa za struju ženu tukao palicom i 16 puta izbo nožem: Bivši policajac osuđen na 10 godina zatvora

Viši sud u Beogradu izrekao je prvostepenu presudu Željku Delibašiću, osudivši ga na jedinstvenu kaznu od deset i po godina zatvora.

Izvor: printscreen/privatna arhiva

Policajac u penziji Željko Delibašić (63) osuđen je danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na deset godina zatvora za ubistvo supruge Ankice (57) u njihovom stanu u Rakovici 2. juna 2024. godine. Ankica je rodom iz Foče i tada je radila kao krojačica u "Grandu".

Delibašić je osuđen i na deset mjeseci zatvora za nedozvoljeno držanje repetirajuće puške, koja je nađena u pretresu stana, a koju je, kako je rekao, donio iz rata na Kosovu i Metohiji. Zbog toga mu je izrečena jedinstvena kazna od deset i po godina zatvora. Zbog držanja oružja izrečena mu je i novčana kazna od 50.000 dinara, a ta puška mu se oduzima trajno.

Izvor: Privatna arhiva

Sudsko veće ukinulo mu je danas i pritvor u kojem se nalazi pune dvije godine od dana kada je počinio ubistvo i koji će mu se uračunati u kaznu. Delibašić će se tako do pravosnažnosti presude i pozivanja u zatvor na izdržavanje kazne braniti sa slobode.

On sa suprugom, kako je ispričao ranije u sudu, godinama nije bio u dobrim odnosima, imali su ozbiljne probleme i bili su pred razvodom. Stalno je opominjao da gasi svjetla, da on ne plaća skupo struju i to jutro ustao je rano oko pet časova da ide kod prijatelja, kada je vidio da su celu noć svuda u stanu ostala upaljena svjetla. Pukao mu je film zgrabio je bejzbol palicu, ušao u njenu sobu i razbio prekidač.

Ona se probudila, a on je počeo da je udara palicom, ona se branila nogama, a zatim je zgrabio kuhinjski nož sa stola, koji je ona koristila kada je uveče jela i njime je počeo da ubada. Ankica je imala 14 povreda od palice i 16 od noža, a smrtonosan je bio ubod u vrat.

Izvor: Privatna arhiva

Sud je sada Delibašića oglasio krivim i da je u stanju bitno smanjene uračunljivosti i afektu besa visokog intenziteta suprugu lišio života na način kako je to opisano u optužnici. Sudsko vijeće je ipak promijenilo kvalifikaciju djela i nije prihvatilo optužbu da je počinjeno teško ubistvo na svirep način za šta je zaprijećena kazna od deset do 20 godina zatvora ili doživotna, već ga je osudilo za takozvano obično ubistvo, gdje je kazna od pet do 15 godina zatvora.

Sudija Goran Ramić kazao je da je nesporno da je ubio suprugu, da je to i priznao, a sve je potkrepljeno i dokazima.

"Sporno je bilo da je djelo počinjeno na svirep način. Tokom postupka, vještačenjima i tokom događaja, koji se odvijao u dvije faze, nije dokazana svirepost. Nije utvrđeno koliko je trajao napad palicom, ni koliko nožem. Vještak je rekao da su oba trajala najmanje pet minuta. Povrede u prvoj fazi napada palicom nisu bile u predjelima da dovedu do smrti. Ona je nakon toga izgubila svijest i svih povreda nanijetih nožem nije bila svjesna i nije trpela bol. U prvoj fazi trpjela je bolove visokog intenziteta, ali se ne zna koliko je to trajalo", kazao je sudija Ramić.

Dok je on pričao Delibašić se rasplakao, sav zacrvenio i sedeći pognut držao ruke na licu.

Sudija Ramić je rekao da su kao olakšavajuće okolnosti uzeli u obzir priznanje okrivljenog, raniju neosuđivanost, lične i porodične prilike, strukturu njegove ličnosti.

"Kao otežavajuće smo cijenili brojne povrede, koje ste nanijeli ženi, a i sam način izvršenja pokazuje određeni stepen bezobzirnosti. Odnosi su godinama bili poremećeni, što je i dovelo do tragedije. To će biti vaše breme i teret, koji ćete nositi do kraja života, što je suprug ubio suprugu, otac ubio majku. Ćerka vam se nije pridružila krivičnom gonjenju", kazao je sudija.

On je naveo i da nije ubistvo na mah, što je tvrdila odbrana, jer nije bilo napada i vrijeđanja od strane oštećene.

"Sve je stalo u jednu vašu rečenicu, 'da je ovo bilo jedino moguće da bi se ugasilo svjetlo u stanu' i za to ste osuđeni", kazao je na kraju sudija Goran Ramić obrazlažući presudu.

(Novosti/MONDO)