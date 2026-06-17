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Otkriveno ko je Srbin ubijen u Barseloni

Otkriveno ko je Srbin ubijen u Barseloni

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Beograđanin K.A. je ubijen u Barseloni 10. juna.

Identitet Srbina koji je stradao u Barseloni Izvor: Printscreen/elperiodico.com

U Barseloni u Španiji je 10. juna ove godine ubijen Beograđanin K.A. (45), saznaju "Novosti". Za njim je bila raspisana crvena Interpolova potjernica zbog trgovine kokainom.

On je ubijen 10. juna ispred zgrade Nacionalne policije pred brojnim svedocima. Vlasti Belgije su izdale potjernicu za njegovo hapšenje i izručenje.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva u Barseloni

On je ubijen ispred zgrade Nacionalne policije u Barseloni kada mu je sa leđa pucao u glavu zasad nepoznati muškarac. Ubica je bio obučen u bijelu majicu, braon kratke pantalone, crne patike i nosio je ranac i crnu torbinu.

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Tagovi

Barselona ubistvo srbin

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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