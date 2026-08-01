I danas sunčano i vruće, crveno upozorenje za Prijedor i Mostar

U BiH će i danas biti sunčano i vruće vrijeme, sa temperaturom vazduha i do 40 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Duvaće slab do umjeren, u drugom dijelu dana povremeno na jugu i istoku pojačan vjetar istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 34 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 14, Srebrenica 15, Sarajevo i Han Pijesak 17, Višegrad 19, Doboj 20, Banjaluka i Prijedor 21, Bijeljina 23, Trebinje 25 i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

Upozorenja

Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima BiH na snazi narandžasto upozorenje, objavio je Meteoalarm.

U prijedorskoj regiji upozorenje je na snazi od 11.00 do 19.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 36 do 40 stepeni Celzijusovih.

Za regiju Mostar upozorenje je izdato za period od podneva do 17.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti oko 42 stepena Celzijusova.

Za banjalučku regiju upozorenje je izdato za period od 11.00 do 19.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 39 stepeni Celzijusovih.

U višegradskoj regiji upozorenje važi za period od 11.00 do 18.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 39 stepeni Celzijusovih.

Za regiju Foča upozorenje je izdato za period od 12.00 do 18.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 38 stepeni Celzijusovih.

U regiji Trebinje upozorenje je na snazi od 10.00 do 19.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti 35 do 38 stepeni Celzijusovih.

Za regiju Sarajeva, Tuzle i Livna upozorenje je izdato za period od 12.00 do 17.00 časova, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, što zahtijeva strpljenje i oprez pri vožnji, saopšteno je iz Auto-moto saveza Repbulike Srpske.

Zbog veoma visokih dnevnih temperatura, iz AMS-a preporučuju da se izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti.

Duge kolone putničkih vozila u oba smjera registrovane su jutros na graničnom prelazu Gradina.

Na ulazu u BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša.

Duge su kolone na izlazu na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum.

Na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske /Gornji Varoš/.

Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače na strpljenje.

Od ranih jutarnjih časova pojačan je saobraćaja na magistralnom putu Bradina- Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prelazima.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

(Srna/Mondo)