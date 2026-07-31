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Sančez se hitno oglasio nakon upada hiljada migranata u Seutu: "Ovo je napad na integritet Španije"

Sančez se hitno oglasio nakon upada hiljada migranata u Seutu: "Ovo je napad na integritet Španije"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Premijer Pedro Sančez oštro je osudio masovni priliv migranata koji prelaze iz Maroka, ocijenivši da je riječ o "kršenju teritorijalnog integriteta Španije", koje, kako je rekao, "zaslužuje najoštriju osudu".

Sančez o mgrantima u Seuti Izvor: Youtube/Global News/X/Pedro Sánchez/printscreen

Pedro Sančez je uputio poruku podrške stanovnicima Seute nakon izbijanja migrantske krize, poručivši da je "cijela Španija uz njih“ i da razume uznemirenost kroz koju stanovništvo prolazi.

"Razumijemo emocionalni pritisak kojem su izloženi stanovnici Seute", rekao je Sančez.

Španski premijer opisao je događaje kao "kršenje teritorijalnog integriteta Španije" i istakao da takav postupak zaslužuje "najoštriju osudu".

Sančez je podsetio da se Melilja suočila sa sličnom situacijom 2021. godine i naglasio da obe autonomne teritorije zahtjevaju najveću pažnju španske vlade.

U tom kontekstu, poručio je da će vlasti mobilisati sve potrebne resurse kako bi očuvale bezbjednost u Seuti.

"Španska vlada upotrebiće sve državne resurse kako bi garantovala bezbjednost u Seuti“, izjavio je.

Govoreći o uzrocima krize, Sančez je naveo da je, prema razgovorima sa marokanskim vlastima, povećan broj neregularnih ulazaka posljedica načina na koji su kriminalne grupe u sopstvenom interesu protumačile sudsku odluku o vraćanju osoba koje granicu prelaze plivajući. One, prema njegovim riječima, smatraju da u takvim slučajevima ne postoji fizička granica.

Na kraju je branio migracionu politiku svoje vlade i istakao da je Španija uspela da postepeno smanji tokove neregularnih migracija.

"Zabeležili smo kontinuirano smanjenje neregularnih dolazaka za više od 30 odsto", zaključio je Sančez.

 (Euronews/Mondo) 

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