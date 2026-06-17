Osumnjičenom za ubistvo u Velikoj Kladuši određen pritvor

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor Benjaminu Džaferoviću (27) iz Velike Kladuše osumnjičenom da je iz osvete ubio sugrađanina, koji ga je prijavio policiji za napad.
Džaferović je zločin počinio 14. juna dva sata iza ponoći u naselju Golubovići u opštini Velika Kladuša, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Iste večeri prije ubistva, Džaferović je fizički napao oštećenog i nanio mu povrede.
Nekoliko časova nakon toga, po saznanju da je o fizičkom obračunu oštećeni obavijestio policiju, Džaferović je došao u dvorište njegove porodične kuće i pucao mu u prsa iz lovačkog karabina, od čega je oštećeni preminuo na licu mjesta.
Pritvor je određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao pobjeći, sakriti dokaze ili uticati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo.
(Srna)