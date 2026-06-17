Osumnjičenom za ubistvo u Velikoj Kladuši određen pritvor

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor Benjaminu Džaferoviću (27) iz Velike Kladuše osumnjičenom da je iz osvete ubio sugrađanina, koji ga je prijavio policiji za napad.

Izvor: @skywardkick via Twenty20

Džaferović je zločin počinio 14. juna dva sata iza ponoći u naselju Golubovići u opštini Velika Kladuša, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Iste večeri prije ubistva, Džaferović je fizički napao oštećenog i nanio mu povrede.

Nekoliko časova nakon toga, po saznanju da je o fizičkom obračunu oštećeni obavijestio policiju, Džaferović je došao u dvorište njegove porodične kuće i pucao mu u prsa iz lovačkog karabina, od čega je oštećeni preminuo na licu mjesta.

Pritvor je određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao pobjeći, sakriti dokaze ili uticati na svjedoke, kao i da bi mogao počiniti novo ubistvo.

(Srna)