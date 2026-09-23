Pozovite 17115 i pomozite trogodišnjem Todoru iz Trna

Pozivom na humanitarni broj 17115 pomozimo Todoru da lakše stigne do svojih terapija!

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Trogodišnji Todor rođen je mnogo ranije nego što je trebalo – u 25. nedjelji trudnoće. Od prvog dana života vodi veliku borbu koju ni danas ne prestaje da vodi. Zbog cerebralne paralize i epilepsije, Todor ne hoda i ne govori. Potrebna mu je pomoć u svim svakodnevnim aktivnostima, a njegov najveći oslonac je majka, koja o njemu brine neprekidno, 24 časa dnevno.

Kako bi imao priliku da napreduje i razvija svoje sposobnosti, Todor redovno odlazi na fizikalne terapije, logopedske i defektološke tretmane, kao i na brojne specijalističke preglede i kontrole.

Svaka terapija za njega je nova šansa za bolju pokretljivost, komunikaciju i kvalitetniji život.

Todor živi u Trnu sa roditeljima i starijom sestrom. Porodica je podstanarska i suočava se sa brojnim izazovima koje nosi svakodnevna briga o djetetu sa teškim zdravstvenim poteškoćama.

Jedan od velikih problema sa kojima se porodica svakodnevno suočava jeste prevoz.

Da bi Todor redovno stizao na terapije i preglede, porodica često mora da iznajmljuje automobile ili da se oslanja na pomoć drugih ljudi.

"Zato želimo da im pomognemo da nabave vozilo prilagođeno Todorovim potrebama, koje bi mu omogućilo sigurniji i lakši odlazak na terapije, preglede i kontrole. Dobra vijest je da smo do sada uspjeli prikupiti oko polovine potrebnog iznosa", objavljeno je na Facebook stranici Humanitarne akcije.

Sada je potrebna pomoć dobrih ljudi da se prikupi i preostali iznos i Todoru omogući vozilo koje će njemu i njegovoj porodici značajno olakšati svakodnevni život.

Zahvaljujući humanosti dobrih ljudi, ova porodica je već uspjela da kupi plac na kojem se nada da će jednog dana izgraditi svoj dom. Na svakoj pruženoj pomoći su neizmjerno zahvalni.

Dok druga djeca trče, igraju se i bezbrižno istražuju svijet, Todor svoje dane provodi na terapijama, boreći se za svaki novi pokret i svaki novi pomak.

Pomozimo mu da na tom putu ima bar jednu brigu manje.

Donacije su moguće i putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Addiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Todora

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA3955200020062114139

SWIFT: HAABBA2B

Svrha uplate: Za Todora