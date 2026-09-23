Sutra sunčano, a onda promjena vremena: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

U BiH sutra ujutro sunčano i hladno, a od podneva slijedi naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vjetra.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje sa kišom.

Ujutro će biti vedro i hladno, u višim predjelima mjestimično sa slabim mrazom, a lokalno uz rijeke i po kotlinama sa maglom.

U nastavku dana biće pretežno sunčano i toplo, a od podne se očekuje naoblačenje od sjevera, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša i pljuskovi sa grljmavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele.

Biće i jakih udara vjetra, naročito u Krajini i na sjeveru.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od 20 na istoku do 26 na zapadu, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Han Pijesak 10, Kalinovik 11, Čemerno 12, Kneževo i Sokolac 13, Gacko, Mrkonjić Grad i Mrakovica 14, Srebrenica i Sarajevo 15, Višegrad 16, Ribnik 17, Zvornik 18, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Srbac i Bileća 20, Banjaluka i Novi Grad 21, Mostar i Trebinje 23 stepena Celzijusova.