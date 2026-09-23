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Potraga za talentima: Startuje provjera motoričkih sposobnosti djece u Republici Srpskoj

Potraga za talentima: Startuje provjera motoričkih sposobnosti djece u Republici Srpskoj

Autor Dušan Volaš
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Ministarstvo sporta RS i Fakultet fizičkog vaspitanja počinju testiranje motoričkih i morfoloških sposobnosti školaraca i mladih sportista širom Srpske, s ciljem pravovremenog prepoznavanja talenata i usmjeravanja djece ka adekvatnom sportu.

Zloupotreba djece Izvor: Shutterstock

Dogovor o početku realizacije ovog projekta postignut je na sastanku pomoćnika ministra za sport Danijele Ćapin i dekana Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Borka Petrovića. Testiranjem će biti obuhvaćeni i perspektivni sportisti koji su stipendisti Ministarstva.

"Želimo da znamo kakve su sposobnosti naše djece, ko ima i kakav potencijal i gdje postoji prostor za napredak kako bismo na vrijeme prepoznali talentovanu djecu i usmjerili ih u sport u kojem mogu da napreduju", istakla je Ćapin.

Ona je pojasnila da će testiranja obavljati Institut za sport. Planirano je stvaranje baze podataka koja će pružiti jasne smjernice za unapređenje rada sa najmlađima.

"Ideja je da Ministarstvo u saradnji sa Fakultetom uradi testiranje učenika mlađeg školskog uzrasta širom Srpske kako bismo dobili relevantne podatke o motoričkim i morfološkim karakteristikama djece. Ti podaci bi bili iskorišteni kao smjernice na koji način bi se trebalo u narednom periodu raditi sa djecom kako bismo poboljšali njihove sposobnosti", objasnila je Ćapin, dodajući da će to omogućiti konstantno praćenje fizičkog razvoja tokom školovanja.

Dekan Borko Petrović potvrdio je da je struka potpuno spremna da odgovori na ovaj zadatak, naglasivši opremljenost Instituta za izlazak na teren.

"Fakultet je potpuno spreman za ovaj izazov i naš Institut je opremljen čak i za odlazak na teren, što je plan kada je riječ o testiranjima djece mlađeg školskog uzrasta. Smatramo da je ovo odlična ideja koju struka potpuno podržava i spremni smo da u saradnju sa resornim ministarstvom realizujemo ovaj projekat", izjavio je Petrović.

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Tagovi

djeca Republika Srpska sportisti talenti talenat

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