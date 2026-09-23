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U Sarajevu se otvara prva ambulanta za žrtve silovanja u BiH

U Sarajevu se otvara prva ambulanta za žrtve silovanja u BiH

Autor Haris Krhalić
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Za pet dana u Sarajevu biće otvorena prva ambulanta u BiH za kliničko postupanje u slučajevima silovanja.

U Sarajevu se otvara prva ambulanta za žrtve silovanja u BiH Izvor: obs.ba

Za pet dana u Kantonu Sarajevo biće otvorena Ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja, koja će biti uspostavljena pri Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Riječ je o prvoj ambulanti ove vrste u Bosni i Hercegovini, a biće namijenjena pružanju zdravstvene zaštite osobama starijim od 18 godina koje su preživjele silovanje na području Kantona Sarajevo.

Ambulanta će omogućiti koordinirano i multidisciplinarno postupanje u slučajevima silovanja, uz zajedničku obradu žrtve od strane medicinskog kadra bolnice i saradnju sa pravosudnim organima, ovlaštenim službenim licima MUP-a Kantona Sarajevo, forenzičarima i socijalnim radnicima.

Uspostavljanjem ambulante biće osigurana pravovremena medicinska pomoć i podrška žrtvama silovanja, u skladu sa članom 25. Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznate kao Istanbulska konvencija.

Na ovaj način uspostavlja se važan segment institucionalnog i multidisciplinarnog sistema zaštite, podrške i procesuiranja slučajeva silovanja na području Kantona Sarajevo.

Otvaranje ambulante predstavlja konkretan korak u sprovođenju Protokola o postupanju u slučajevima silovanja u Kantonu Sarajevo.

Protokol su u novembru 2025. godine potpisali Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, Ministarstvo zdravstva KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo i Fondacija lokalne demokratije.

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Tagovi

zdravstvo Sarajevo silovanje

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