Aplikacija "Moje zdravstvo" od sutra dostupna osiguranicima

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra omogućava korišćenje aplikacije "Moje zdravstvo", putem koje osiguranici mogu pregledati elektronski zdravstveni karton i troškove zdravstvene zaštite.

Izvor: FZO RS

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra će biti dostupna mobilna aplikacija "Moje zdravstvo", koja omogućava pristup elektronskom zdravstvenom kartonu, ali i pregled troškova zdravstvene zaštite koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje.

Kako je saopšteno iz Fonda, korisničko ime i privremenu lozinku osiguranici mogu preuzeti lično u svim poslovnicama Fonda radnim danima od 7.30 do 15.30 časova, uz potpisivanje potvrde da će pristupne podatke koristiti isključivo za lične potrebe.

Roditelji koji nisu nosioci osiguranja za svoju maloljetnu djecu moraće da potpišu posebnu izjavu kako bi dobili pristup njihovom zdravstvenom kartonu, dok roditelji koji jesu nosioci osiguranja automatski dobijaju pristup i kartonu djeteta.

Nakon preuzimanja pristupnih podataka, aplikaciji je moguće pristupiti putem internet stranice mojezdravstvo.org ili preuzimanjem aplikacije sa platformi Google Play i App Store. Prilikom prve prijave korisnici će morati da verifikuju nalog putem e-mail adrese, a zatim i promijene privremenu lozinku.

Iz Fonda podsjećaju da od trenutka preuzimanja pristupnih podataka osiguranici sami snose odgovornost za njihovo čuvanje i eventualnu zloupotrebu.

Nova aplikacija omogućava pregled zdravstvenih i finansijskih podataka koji se vode u elektronskom zdravstvenom kartonu, u obimu u kojem ih zdravstvene ustanove unose i ažuriraju u informacionom sistemu. Funkcionalnosti će se postepeno proširivati u skladu sa daljim razvojem sistema.

Korisnici će, osim nalaza, mišljenja ljekara, rezultata dijagnostičkih procedura i uputnica, imati uvid i u troškove zdravstvene zaštite, odnosno koliko su sami izdvojili kroz participaciju, a koliko je za njihovo liječenje finansirano iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za zdravstvene usluge, lijekove, medicinska sredstva i druge vidove liječenja.

Iz Fonda navode da je cilj ove funkcionalnosti da osiguranicima približi stvarnu vrijednost zdravstvenih usluga i način finansiranja zdravstvenog sistema, s obzirom na to da se troškovi liječenja često posmatraju samo kroz iznos participacije, iako ona predstavlja tek dio ukupnih izdvajanja.

Uvođenjem aplikacije "Moje zdravstvo", Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastavlja proces digitalizacije zdravstvenog sistema s ciljem veće transparentnosti, dostupnosti informacija i jačanja povjerenja osiguranika u sistem zdravstvene zaštite.