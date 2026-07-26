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Osumnjičeni za ubistvo supruge izvršio samoubistvo: Tarik Prusac se objesio u zatvoru

Osumnjičeni za ubistvo supruge izvršio samoubistvo: Tarik Prusac se objesio u zatvoru

Autor Haris Krhalić Izvor Klix
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Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak, izvršio je samoubistvo vješanjem u Kazneno-popravnom zavodu Igman.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Tarik Prusac, osumnjičen da je početkom maja usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak, izvršio je samoubistvo u Kazneno-popravnom zavodu Igman. Prema informacijama, Prusac se objesio u svojoj zatvorskoj ćeliji, povrđeno je za Klix.

On se od momenta hapšenja početkom maja nalazio u pritvoru, gdje je čekao nastavak pravnog postupka za teška krivična djela koja su mu stavljana na teret.

Detalji zločina koji je potresao BiH

Prusac je bio osumnjičen da je 1. maja ove godine oduzeo život svojoj supruzi, nakon čega je pobjegao sa njihovim maloljetnim djetetom. Ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem, odnosno pištoljem koji je osumnjičeni zadužio na svom radnom mjestu gdje je radio kao zaštitar.

Nakon tragičnog događaja, osumnjičeni se sa djetetom uputio u nepoznatom pravcu. Policijski službenici pronašli su ga i lišili slobode na Baščaršiji, nakon višesatne potrage u starom dijelu grada.

Nakon što ga je policija locirala i uhapsila u Sarajevu, postupajući tužilac mu je predložio mjeru pritvora, u kom se nalazio sve do tragičnog čina u kazneno-popravnoj ustanovi na Igmanu.

Nadležni organi sprovode sve zakonom predviđene procedure i uviđajne radnje kako bi se službeno evidentirale sve okolnosti pod kojima je osumnjičeni izvršio samoubistvo u ćeliji.

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Tagovi

samoubistvo Tarik Prusac Sarajevo

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