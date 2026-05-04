Detalji užasa na Dobrinji: Tarik Prusac vrebao suprugu, pa je pretukao i ubio pred djetetom

Tarik Prusac vrebao suprugu, pretukao je pa ubio iz službenog pištolja.

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Pruscu (47), osumnjičenom za svirepo ubistvo supruge Elme Godinjak, koje se dogodilo 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužilaštvo je iznijelo šokantne detalje koji ukazuju na to da je ubistvo bilo isplanirano i počinjeno na izuzetno okrutan način.

Na samom početku, odbrana je tražila isključenje javnosti radi zaštite interesa maloljetne kćerke koja je prisustvovala zločinu. Međutim, postupajuća tužiteljica Iva Kurilić oštro se usprotivila, ističući pravo javnosti da zna punu istinu o porastu femicida.

„Ona (djevojčica) je vidjela sve. Nepovrijeđena je, ali ovo su prizori koji se ne zaboravljaju“, kazala je tužiteljica. Sudija Srđan Skoko odbio je prijedlog odbrane, uz obrazloženje da javnost mora biti upoznata sa okolnostima ovog teškog djela, prenosi Klix.

Tužilaštvo tvrdi da ubistvo nije bio nesrećan slučaj, već isplaniran čin. Kao dokaz naveden je otisak uha pronađen na vratima stana, što ukazuje na to da je Prusac vrebao suprugu i čekao pravi trenutak za napad.

Prusac je koristio službeni pištolj zaštitarske agencije u kojoj je radio. Pištolj je trebao razdužiti dan ranije jer 1. maja nije radio, ali ga je zadržao kod sebe. Agencija je nestanak oružja prijavila tek nakon što je vijest o ubistvu odjeknula u medijima.

Prije samog ubistva, Elma je pretučena i vezana. Na njenom tijelu i glavi pronađeni su brojni podlivi i povrede. Nakon što je ispalio hitac u stomak nesrećne žene, Prusac nije pozvao hitnu pomoć, već je na silu odveo dijete sa mjesta zločina.

Istraga je otkrila da je Elma Godinjak-Prusac duže vrijeme bila žrtva proganjanja. Iako je u februaru prijavila nasilje, a u aprilu uhođenje, te su Pruscu bile izrečene mjere zabrane prilaska, on ih je svjesno kršio.

Tužiteljica je podsjetila na jezivu prijetnju koju je osumnjičeni ranije izrekao: „Ko moje dijete od mene rastavi, završit će pod zemljom“. Takođe, otkriveno je da je Prusac ranije osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku, a dan kasnije i brata.

Advokat osumnjičenog, Damir Kočo, naveo je da je njegov branjenik pod stresom i da je priznao izvršenje djela. Sudu se obratio i sam Prusac:

„Kajem se. To nije bila namjera. Htio sam da vidim dijete, 25 dana ga nisam vidio. Htio sam samo da je zastrašim“, izjavio je osumnjičeni.

Odluka o jednosmjesečnom pritvoru biće donesena danas do 18 časova.