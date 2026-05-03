Otkačio se lift u kom je bilo dijete: Drama u Srbiji, hitno intervenisali vatrogasci

U Prokuplju se otkačio lift u kom je bilo dete.

U Prokuplju se otkačio lift u kom je bilo dijete, saznaje "Kurir". Incident se dogodio danas oko 17 časova u soliteru na Carini.

Na svu sreću, dijete nije zadobilo povrede, a iz lifta su ga izvukli vatrogasci nakon što su stanari primijetili šta se dogodilo. Prema prvim informacijama "Kurira", pukla je jedna od sajli lifta.

"Bilo je strašno, svi smo se potresli. Dijete je kada je lift pao u podrum ostalo zarobljeno, pa je vikalo i udaralo, sve dok komšija nije čuo", rekla je stanarka ove zgrade za "Kurir".

Prema riječima stanara zgrade, lift je bio na nekom od nižih spratova tako da nije imao veliko ubrzanje. Stanari su čuli zvuk udarca i lupanja i shvatili su da je riječ o liftu u kom je bilo dijete.

