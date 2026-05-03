logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkačio se lift u kom je bilo dijete: Drama u Srbiji, hitno intervenisali vatrogasci

Otkačio se lift u kom je bilo dijete: Drama u Srbiji, hitno intervenisali vatrogasci

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U Prokuplju se otkačio lift u kom je bilo dete.

U Prokuplju se otkačio lift u kom je bilo dijete Izvor: Mondo/Uroš Arsić/Privatana ar

U Prokuplju se otkačio lift u kom je bilo dijete, saznaje "Kurir". Incident se dogodio danas oko 17 časova u soliteru na Carini.

Na svu sreću, dijete nije zadobilo povrede, a iz lifta su ga izvukli vatrogasci nakon što su stanari primijetili šta se dogodilo. Prema prvim informacijama "Kurira", pukla je jedna od sajli lifta.

"Bilo je strašno, svi smo se potresli. Dijete je kada je lift pao u podrum ostalo zarobljeno, pa je vikalo i udaralo, sve dok komšija nije čuo", rekla je stanarka ove zgrade za "Kurir".

Prema riječima stanara zgrade, lift je bio na nekom od nižih spratova tako da nije imao veliko ubrzanje. Stanari su čuli zvuk udarca i lupanja i shvatili su da je riječ o liftu u kom je bilo dijete.

(Kurir/MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

lift zgrada dijete Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ