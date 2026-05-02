logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen u ćevabdžinici nakon ubistva supruge: Tarik Prusac predat u nadležnost Tužilaštva KS

Autor D.V.
0

Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo supruge Elme Godinjak-Prusac, predat je danas u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Prusac predat u nadležnost Tužilaštva KS

Podsjećamo, Elma Godinjak je u februaru zatražila razvod braka, a tada je za nju počela agonija. Prusac joj je više puta prijetio, zbog čega mu je početkom februara izdata zabrana prilaska.

Juče je pronašao u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gd‌je je živjela kao podstanar nakon što se razišla s njim. Ubio je iz službenog pištolja, koji je imao s obzirom da je radio za jednu sekjuriti agenciju. Prema Zakonu, on taj pištolj nije smio nositi kući, prenosi "Avaz".

Prusac je nakon ubistva oteo njihovu petogodišnju d‌jevojčicu i otišao automobilom do Darive. Nakon toga se pješke spustio s d‌jevojčicom do Baščaršije i ušao u jednu poznatu ćevabdžinicu.

Uhapšen je dok je jeo ćevape, a brigu o d‌jevojčici su preuzele nadležne stručne službe.

Tagovi

Sarajevo ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

