U Sarajevu ubijena novinarka: Tarik Prusac usmrtio bivšu suprugu i oteo njihovu djevojčicu

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
U sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac usmrtio je svoju bivšu suprugu i ranio njenog brata, a onda uzeo njihovu petogodišnju djevojčicu, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

U Sarajevu ubijena novinarka Izvor: Shutterstock

Kako je ranije objavio portal "Avaza", on je bio razveden od djevojke koju je ubio, no više puta joj je upućivao prijetnje.

Portal  Istraga.ba objavio je da je ubijena žena novinarka.

Usmrtio ju je u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je živjela kao podstanar nakon razvoda.

Prema nezvaničnim informacijama, on je naoružan i nalazi se na Darivi.

