Pucnjava na Dobrinji: Muškarac ubio ženu, jedna osoba ranjena

Pucnjava na Dobrinji: Muškarac ubio ženu, jedna osoba ranjena

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

U poslijepodnevim satima u sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je stradala jedna osoba.

Ubistvo u Sarajevu Izvor: FENA

Pucnjava se desila u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je ranjen. Do pucnjave je, kako se navodi, došlo u stanu nakon što je muškarac pucao na ženu, piše Avaz.ba.

Nakon toga je u stan došao njen brat, na koga je napadač također otvorio vatru. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Nezvanično se saznaje i da je osumnjičeni muškarac nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja, te da je policija pokrenula potragu za njim.

