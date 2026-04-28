Uhapšen mladić koji je ubio muškarca (89) na Novom Beogradu

Uhapšen mladić koji je ubio osamdesetogodišnjeg muškarca u garaži na Novom Beogradu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odjeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoј i efikasnoј akciјi, identifikovali su i uhapsili L.Č. (22) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo teško ubistvo.

On se sumnjiči da јe danas oko 12 časova u Ulici Јuriјa Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predjelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mjesta, nakon čega јe pobjegao.

Osumnjičenom L.Č. јe određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsjetimo, stariji muškarac (89) ubijen je u garaži na Novom Beogradu, a počinilac ubistva je nakon zločina sa lica mjesta pobjegao njegovim automobilom.

Muškarac je nešto posle 10 sati automobilom ušao u garažu, a počinilac zločina čekao ga je da dođe. Nakon što je muškarac parkirao automobil, počinilac je ušao za njim. Prema prvim informacijama, starijeg muškarca je u garaži ubo tupim predmetom.

Oko 10.20 sati, ubica je izletio automobilom pokojnog i zakucao se u vrata gareže preko puta. Potom je izašao iz sivog "suzuki" automobila, počeo iz njega da vadi papire i da ih razbacuje po ulici.

Prema riječima očevidaca, kretao se otežano, teturajući se, te se sumnja da je bio pod dejstvom alkohola ili narkotika.

Oko dva minuta kasnije, muškarac ponovo sjeda u ukradeni automobil i odvozi se unepoznatom pravcu.

Iako se prvo sumnjalo da je do smrti došlo padom, ozbiljnost povreda ukazala je na ubistvo, te je policija prikupila snimke sa obližnjih nadzornih kamera i započela potragu za ubicom i ukradenim vozilom. Opsadno stanje na Novom Beogradu trajalo je satima, a inspektori su stegli obruč oko garažnog kompleksa gde se zločin dogodio.

Policija je operativno tragala za muškarcem koji je viđen u blizini garaža u kritično vrijeme. Interventne jedinice i inspektori u civilu vršili su racije u okolnim zgradama i proveravali sva mjesta na kojima je osumnjičeni mogao da se krije.

Upao u butik i ukrao odjeću

Osumnjičeni je tokom bjekstva je, kako je prenio Telegraf, upao u kineski butik u blizini, gdje je napao radnika.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama, napadač je, nakon što se odvezao sa mesta ubistva ukradenim automobilom, uletio u kinesku radnju nedaleko odatle, gde je, prema prvim informacijama, napao radnika prodavnice, a potom ukrao odjeću u koju se presvukao kako bi nastavio bjekstvo.

On je, kako su naveli očevici, u radnji ostavio telefon i ključeve.

