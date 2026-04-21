Uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici, policija objavila detalje

Uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici.

Policija u Podgorici uhapsila je Vehada Murića (25), osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici u Crnoj Gori, prenose "Vijesti". Uprava policije Crne Gore saopštila je da je on uhapšen zbog sumnje da je u naselju Stari aerodrom u Podgorici ubio Denisa Hota (28), Nezrina Hota (27) i Kenana Miraljemovića (56).

"Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever', uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i istog lišili slobode, o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost. Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka, gdje je i u ovoj fazi prikupljen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedvosmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog djela", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.