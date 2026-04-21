Policija na nogama: Trostruko ubistvo u Podgorici

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U podgoričkom naselju Stari aerodrom ubijene su tri osobe. Policija sprovodi intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti.

Trostruko ubistvo u Podgorici Izvor: Rina

Tri osobe su ubijene u podgoričkom naselju Stari aerodrom, potvrđeno je portalu Dan.

Policija sprovodi istragu u Kozaračkoj ulici, gdje je došlo do ubistva.

Iz policije su kazali da intenzivno rade na rasvetljavanju događaja u vezi sa pronalaskom tri beživotna tijela, a za izvršiocem se intenzivno traga.

"Danas su u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, pronađena tri beživotna tijela – tri punoljetna muškarca čiji su nam identiteti poznati. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa Regionalnim centrom bezbjednosti Sjever i u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem. Prema dosadašnjim saznanjima, ovaj događaj nije povezan sa djelovanjem kriminalnih struktura, dok policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za izvršenje ovog krivičnog djela i za njim se intenzivno traga", naveli su.

Sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog.

"Sva lica su porijeklom iz Rožaja. Na licu mjesta se vrši uviđaj. Prema preliminarnim informacijama sa lica mjesta, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mjera i radnji javnost će biti blagovremeno obaviještena. Uzimajući u obzir da se radi o mjerama prvog zahvata, molimo medije da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija", zaključuju u saopštenju.

(Dan/MONDO)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

