Jeziv slučaj u Velikoj Gorici: Žena ubila ćerku pa skočila kroz prozor

Žena skočila sa zgrade, a policija u njenom stanu pronašla tijelo maloljetnice

Na području Velike Gorice žena je počinila samoubistvo skokom sa stambene zgrade, a policija je u stanu pronašla tijelo maloljetnice za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti, saopšteno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Iz policije su naveli da je na mjestu događaja u toku uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti te tragedije.

Hrvatski mediji prenose nezvanične informacije da je riječ o majci koja je počinila samoubistvo nakon što je ubila sedamnaestogodišnju kćerku.