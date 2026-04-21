Rožajac (25) osumnjičen za trostruko ubistvo u Podgorici: Otkrivena pozadina zločina, policija uputila apel

Policija traga za Vehidom Murićem (25), osumnjičenim za trostruko ubistvo u Podgorici. Zločin se povezuje sa ličnim razmiricama.

Izvor: Uprava policije

Crnogorska policija traga za Rožajcem Vehidom Murićem (25), koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubistvo, a vjeruje se da je zločin u iznajmljenom stanu počinjen tokom noći.

Osumnjičeni Rožajac, kako vjeruje policija, usmrtio je tri druga, sa kojima je bio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobjegao.

"Sumnja se da su ovom krivičnom dijelu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su porijeklom iz Rožaja", saopšteno je iz policije.

Prema preliminarnim informacijama, kako piše u saopštenju, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.

Osumnjičeni Rožajac sinoć je nakon zločina, kako se vjeruje, otišao u rodni grad gdje je u porodičnoj kući počinio i nasilje nad majkom.

Taj slučaj je porodica prijavila policiji, a potom je otkriven zločin u Podgorici.

Za osumnjičenim se intenzivno traga. "Vijesti" u policiji saznaju da su među ubijenima braća iz Rožaja Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27).

Zločin se ne povezuje sa obračunom kriminalnih grupa.

Apel policije

Kako navode iz crnogorske policije, svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode, te apeluju i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje

Službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mjere i radnje na lociranju lica osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici.

"Ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni", navodi se u apelu.

