Pobio drugove, pa pretukao majku: Oglasila se tužiteljka o zločinu u Podgorici

Autor D.V.
0

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Crnoj Gori se oglasila o trostrukom ubistvu u Podgorici.

tužiteljka o zločinu u Podgorici Izvor: Uprava policije

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Crnoj Gori Danka Đerić obratila se predstavnicima medija o sinoćnom trostrukom ubistvu u Podgorici, prenosi crnogorski list "Pobjeda". Navela je da motiv zločina nije zasad poznat i da policija i dalje traga za osumnjičenim Vehidom Murićem.

Murić je osumnjičen da je u toku noći ponedjeljka na utorak 21. aprila ubio tri osobe. Sumnja se, prema informacijama pomenutog crnogorskog lista, da je nakon zločina otišao u Rožane, svoje rodno mjesto, gdje je navodno bio nasilan prema svojoj majci nakon čega je pobjegao.

Nasilje nad majkom je prijavila porodica nakon čega je otkriven i zločin u Podgorici. Tijela su pronađena danas oko 13 časova, sumnja se da je osumnjičeni imao određene razmirice sa muškarcima koje je ubio.

Pročitajte i ovo

