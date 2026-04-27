Obustavljena istraga o misterioznoj smrti Josipa Krakića kod Banjaluke

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage o smrti hrvatskog državljanina Josipa Krakića (24), koji je 12. februara 2023. pronađen mrtav u šumi nedaleko od kuće svoje bake u Mišinom Hanu kod Banjaluke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Slučaj je, kako saznaje ATV, zvanično zaključen kao samoubistvo.

”OJT Banjaluka je 10. marta donijelo tužilačku odluku - naredbu o nesprovođenju istrage povodom prijave pronalaska beživotnog tijela J.K. jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo”, rekla je rukovodilac odnosa s javnošću OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.

Sa ovom ocjenom se ne slažu Josipovi roditelji Katarina Stjepanović i Marinko Krakić. Oni su i ranije izrazili sumnju da je njihov sin ubijen i da je sve namješteno da izgleda kao samoubistvo. Nakon odluke tužilaštva porodica je, preko advokata Stevana Umljenovića, uložila pritužbu tužilaštvu. Očekuju da će tužilaštvo preinačiti odluku i donijeti naredbu o sprovođenju istrage.

”Na tužilačku odluku uložena je pritužba glavnom okružnom javnom tužiocu i u toku je postupak po pritužbi”, rekla je Đaković Vidović.

Podsjetimo, Josip je pronađen mrtav sa prostrijelnom ranom glave. Iako je bio dešnjak, pištolj ”bereta” je zatečen pored njegove lijeve ruke. Obdukcijom je potvrđeno da se ulazna rana nalazila desnoj strani slijepoočnice. Utvrđena su i nagnječenja pluća za koja nije objašnjeno kako su nastala. To je kod porodice probudilo sumnje.

U bakinoj kući pronašli su oproštajno pismo. Njegov sadržaj porodica smatra čudnim, a naročito uvodni dio u kojem piše: ”Ja Josip Krakić izvršio sam samoubojstvo 10.02.2023. godine. Sve što sam imao u svojem posjedu ostavljam svojoj obitelji...”. Uz čudan sadržaj, pismo je pogrešno datirano, jer se Josip iz kuće udaljio 11.2.2023. godine. Porodica je došla i do drugih saznanja koje smatraju sumnjivim.

U naredbi o nesprovođenju istrage tužilaštvo je detaljno obrazložilo zašto smatraju da u cijelom slučaju nema elemenata krivičnog djela, navodeći da su svi dokazi cijenjeni pojedinačno i u međusobnoj vezi. Tu se, kako saznajemo, izdvaja činjenica da su tragovi baruta pronađeni na Josipovim rukama i odjeći.

Položaj pištolja za tužilaštvo nije sporan, jer ulazna rana odgovara dešnjaku. Sumnje nema ni po pitanju oproštajnog pisma jer je porodica potvrdila da je napisano Josipovim rukopisom. Takođe, kako navode, nisu pronađeni ni dokazi koji upućuju na prisustvo ”treće osobe” koja je mogla da počini krivično djelo.

Po ocjeni tužilaštva u dijelovima su protivrječne izjave Josipovog oca, sestre i ostalih svjedoka. Smatraju i da su kontradiktorne izjave oca i svjedoka koje se tiču vremena kada je navodno sumnjiva osoba viđena u selu. Shodno svemu navedenom, kao i nalazima obdukcije i uviđaja, tužilaštvo smatra da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela i da je smrt samoubilačkog porijekla.

(Mondo)