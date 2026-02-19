Drama na brani: Prnjavorski policajci spriječili mlađu ženu da skoči u jezero

Policajci iz Prnjavora Stojan Samardžić i Saša Rakić spriječili su samoubistvo mlađe žene na akumulacionom jezeru Drenova, drugi ovakav slučaj u proteklih sedam dana.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Samardžić je izjavio Srni da je sinoć u 21.24 časa, kao šef smjene u Policijskoj stanici u Prnjavoru, dobio prijavu da mlađa žena namjerava da izvrši samoubistvo skokom u jezero Drenova.

On je dodao da je odmah na lice mjesta uputio sve raspoložive policijske patrole, a zbog ozbiljnosti prijave i borbe s vremenom, jer se jezero nalazi 10-ak kilometara od grada, na lice mjesta krenuo je i on sa pomoćnikom komandira Sašom Rakićem.

Po dolasku na jezero, rekao je da su uočili psihički rastrojenu ženu na betonskom zidu koja je, kada je primijetila policajce, počela da histeriše i penje se na zaštitnu ogradu s namjerom da skoči u vodu.

"Brzom intervencijom kolega Rakić i ja smo uspjeli da je uhvatimo za ruke i dovedemo u bezbjedno stanje", rekao je Samardžić.

Istakao je da je situacija bila izuzetno kritična i da mu je glavni cilj bio da spasi mladi ljudski život.

On je napomenuo da se prije tri mjeseca našao u sličnoj situaciji kada je mlađa žena pokušala da izvrši samoubistvo skokom sa nedovršenog stambenog objekta.

"I tada smo kolege i ja kroz razgovor uspjeli da je smirimo i odgovorimo od namjere, nakon čega joj je ukazana medicinska pomoć u Domu zdravlja", rekao je Samardžić.

Samardžić je naveo da problemi nisu razlog da neko sebi oduzme život i da treba uspostaviti povjerenje, prije svega u porodici, da se o svemu slobodno može razgovarati, a u krajnjem slučaju da se pomoć treba potražiti i od stručnih lica.

Pomoćnik komandira Policijske stanice Prnjavor Saša Rakić ocijenio je da svi koji imaju bilo kakvih problema ne treba da ih rješavaju tako što će sebi oduzeti život, već da potraže pomoć bliskih osoba ili stručnih ljudi.

Rakić je dodao da se u dosadašnjem radu susretao sa različitim situacijama, ali nikada sa pokušajem samoubistva.

Istakao je da je policijski posao zahtjevan, da svaki dan predstavlja novi izazov, ali da su svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pa tako i Policijske stanice Prnjavor, uvijek na raspolaganju građanima, spremni da odgovore svim situacijama i izazovima.