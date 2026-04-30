Jezivi detalji optužnice protiv pjevača: Motornom testerom raskomadao tijelo maloljetnice

Američki muzičar D4vd izjasnio se da nije kriv po optužbama za ubistvo prvog stepena u slučaju smrti tinejdžerke koja je pronađena mrtva u njegovom gepeku

Izvor: Ig d4vddd, GoFound me printscreen

Pjevač čije je pravo ime Dejvid Entoni Berk, optužen je za ubistvo četrnaestogodišnje Selest Rivas Ernandez, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u septembru u automobilu registrovanom na njegovu adresu u Teksasu.

On se trenutno nalazi u zatvoru, a javnost je juče bila u prilici da u sudnici čuje jezive detalje o posljednjim danima tinejdžerke koja je imala samo 11 godina kada je upoznala pjevača.

D4vd je otišao na Amazon i kupio nekoliko motornih testera nakon što je navodno izbo Selest i stajao pored nje dok je krvarila do smrt, tvrde tužioci u ovom slučaju.

Prema novim dokumentima koje su podnijeli tužioci, istražitelji tvrde da je pjevač izbo Rivas na smrt u svojoj kući u Holivud Hilsu 23. aprila 2025. godine, nakon što je naručio Uber da dovede četrnaestogodišnjakinju iz porodične kuće.

Kada je stigla, tužioci navode da je D4vd izbo Selest na smrt — a narednog dana naručio je lopatu iz "Home Depota", koja mu je dostavljena preko Postmatesa.

Otprilike nedelju dana kasnije, 1. maja, navodno je kupio dvije motorne testere preko Amazona - takođe dostavljene na njegovu adresu - a četiri dana kasnije kupio je i vreću za tijelo, čvrste kese za veš i plavi bazen na naduvavanje.

Tvrdi se da je kupovine obavljao pod lažnim imenom "Viktorija Mendez".

Navodno je stavio tijelo Rivas u plavi bazen na naduvavanje kako bi spriječio da se krv razlije po podu garaže. Tužioci kažu da je zatim koristio motornu testeru da odsječe njene udove.

Tužioci tvrde da je D4vd amputirao domali i mali prst na lijevoj ruci žrtve jer je na domalom prstu imala tetovažu njegovog imena. Prsti nisu pronađeni.

Kada su detektivi u septembru 2025. pretražili iznajmljenu kuću D4vd-a, vlasti navode da su pronašle "dokaze u skladu sa komadanjem tijela žrtve u bazenu na naduvavanje, koji je sadržao više linearnih rezova. Prikupljeno je nekoliko bioloških uzoraka, koji su testirani i bili pozitivni na krv, u prostoru garaže.“

Izveštaj sudskog vještaka naveo je da su u dijelovima tijela Selest pronađeni fragmenti plave plastike - za koje tužioci tvrde da odgovaraju materijalu plavog bazena.

Što se tiče toga kada su se D4vd i Rivas upoznali - tužioci tvrde da je to bilo još 2022. godine, kada je ona imala samo 11 godina. Dokumenti navode da je njihov seksualni odnos počeo u novembru 2023, kada je ona imala 13, a on 18 godina.

Tužioci takođe navode da je jasno kada je D4vd znao da je ona maloljetna. Porodica Selest prvi put je prijavila njen nestanak u februaru i aprilu 2024. godine - a prema dokumentima, zamjenici šerifa okruga Riversajd pozvali su D4vda 17. februara nakon što su pronašli njegov broj u njenim telefonskim zapisima. On je tvrdio da je posljednji put razgovarao s njom 13. ili 14. februara, ali je takođe rekao da nije znao da je maloljetna niti da je nestala.

Navodi se da se Selest vratila kući dva dana kasnije, a roditelji su joj uzeli telefon.

Izvor: Instagram printscreen

Iako je tada već znao da je maloljetna, tužioci tvrde da je D4vd ponovo stupio u kontakt s njom tako što je platio učeniku iz njenog razreda 1000 dolara da joj dostavi telefon koji je kupio za nju.

Tužioci navode da su tokom 2024. putovali zajedno kao par u Las Vegas, London i Teksas, gdje je upoznala njegovu porodicu. Postoji mnogo poruka i eksplicitnih fotografija iz tog perioda koje jasno pokazuju da su imali se*sualni odnos, prema dokumentima.

Noć prije nego što je Selest navodno krenula na kobnu 90-minutnu vožnju Uberom do njegove kuće, tužioci tvrde da su se posvađali putem poruka zbog njene ljubomore jer je on bio s drugim ženama… i da je ona "zaprijetila da će otkriti štetne informacije o njihovoj vezi kako bi okončala njegovu karijeru i uništila mu život".

Prvi studijski album D4vd-a trebalo je da bude objavljen 25. aprila, samo tri dana nakon te svađe.

Tužioci tvrde da je D4vd gotovo odmah počeo da prikriva tragove… Selest je stigla u njegovu kuću u 22:10, ali je već u 22:30 slao poruke na njen telefon pitajući gdje se nalazi. Tužilaštvo vjeruje da je to bio dio njegovog "unaprijed smišljenog plana da prikrije ubistvo", pišeTMZ.

Izvor: printscreen/youtube/ d4vd/GoFound me printscreen

U 23:30 te noći, jedan sat nakon navodnog ubistva, D4vd je odvezao do okruga Santa Barbara "pokušavajući da se riješi njene imovine i uništi dokaze" i vratio se kući rano 24. aprila kako bi dao radijski intervju za promociju albuma. Dana 26. aprila navodno je poslao posljednje poruke na njen telefon.

Tužioci tvrde da je D4vd još dva puta putovao u udaljeni dio okruga Santa Barbara - nakon kupovine motorne testere i vreće za tijelo - 8. i 31. maja, vjerovatno kako bi se riješio dodatnih dokaza. Napominju da je Selestin pasoš pronađen u tom istom području u januaru 2026.

Dana 7. jula naručio je "kavez za spaljivanje" preko Amazona - ponovo koristeći alias VIktorija Mendez - za koji tužioci smatraju da je namjeravao da koristi za spaljivanje dokaza.

Tijelo tinejdežerke je pronađeno u gepeku D4vd-ove Tesle još u septembru, a tužioci navode da snimci nadzornih kamera potvrđuju da je pjevač bio posljednja osoba koja je upravljala vozilom 29. jula 2025.