Drejk nosi kapu sa albanskom zastavom: Usluga producentu porijeklom s Kosova?

Nakon objavljivanja pjesme "Polar Opposites" sa najnovijeg albuma "For All the Dogs" ("Za sve pse"), u kojoj je kanadski reper pomenuo Prištinu i prozvao konkurenciju, saznalo se ko stoji iza svega

Reper Drejk sve je glasniji promoter Albanije u svojoj muzici, spotovima, ali i modnim detaljima. Nakon što je spot za pjesmu "Polar Opposites" objavio na dan državnosti Albanije, u njoj je spomenuo i Prištinu.

"Ne znam kako rade stvari u Prištini, znam samo da tenzija raste. Puno je mrtvih ljudi za mene koji i dalje dišu. Niste morali da gazite po meni da dobijete slobodu..." dio je pjesme, u kojoj pjeva o iznevjerenoj ljubavi određene Marijane, a zatim pominje i Mikonos.

Po svemu sudeći, reper je van konteksta ubacio Prištinu u pjesmu tek da bi je spomenuo, a mnogima djeluje da je to uradio na nečiji nagovor. Spot je poprilično mračan, i takođe nema puno veze sa radnjom pjesme, u njemu se muškarci smrknutog izraza lica, obučeni u crvene jakne sa dvoglavim orlom, koju nosi i Drejk, nalaze u prostoriji za bilijar gdje igraju poker. Uostalom, uvjerite se i sami u spotu iznad.

U spotu nosi i crvenu jaknu sa dvoglavim orlom na leđima, a sada je ponio isti takav kačket, zbog čega je nastao haos na mrežama.

"Izgleda kao lik koji zaustavlja vrata lifta tako što ispruži prst na nozi", "Albanci mrze crnce zato ne znam zašto to je*eno nosi lol", "Samo je ljubomoran što nije na Deutsche programu za diplomce".

Ovo je izazvalo reakcije, te je otvorilo pitanja o tome ko ili šta stoji iza promocije Albanije i Kosova od strane 39-godišnjeg repera, piše "telegrafi".

Ko je Albanac koji stoji iza Drejkovih hitova i pojavljivanja repera sa albanskim obeležjima?

Čini se da ovaj uticaj dolazi od jednog od Drejkovih producenata, Gentuara Memišija, Albanca sa Kosova, koji već dugo sarađuje sa najpoznatijim imenima svjetske muzičke scene.

Pored pjesme "Polar Opposites", Genti je producirao i druge Drejkove hitove, kao što su saradnja sa 21 Savageom – "Privileged Rappers", kao i "Calling For You" i "What Would Pluto Do".

Memiši takođe ima uspjehe i sa drugim međunarodnim izvođačima, poput saradnje sa američkim reperom Kanjeom Vestom na pjesmi "Ok Ok" sa albuma "Donda". Gentuova dostignuća uključuju i saradnje sa poznatim imenima kao što su: Lil Yachty, Doja Cat, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa, J. Cole, DaBaby, "City Girls" i mnogi drugi.

Međutim, njegov rad se očigledno ne zaustavlja ovdje - zahvaljujući talentu i posvećenosti, u budućnosti ćemo imati priliku da vidimo još velikih projekata ovog albanskog producenta. U međuvremenu, ostaje da se vidi da li je Memiši jedini uticaj na Drejkovo pojavljivanje sa crveno-crnom zastavom, ili iza toga stoje i neki drugi razlozi.

Pogledajte njegove objave sa Instagrama: