Didi iz zatvora poslao buket cvijeća za 50 Centa: "Kakve su ovo gej fore, je l' ovo predigra?"

Iako se nalazi iza rešetaka, Šon Didi Kombs očigledno nije zaboravio na sezonu darivanja.

Izvor: Youtube/Shutterstock/Instagram/50cent

Posrnuli muzički mogul Paf Didi, navodno je poslao bizaran poklon svom dugogodišnjem rivalu 50 Centu, i to nedugo nakon izlaska razornog Netfliksovog dokumentarca o Didiju, čiji je izvršni producent upravo 50 Cent, piše LADbible.

"Kakva je ovo gej fora, Didi mi šalje cvijeće u klubu 11 lol, čemu ova predigra, kreni, znaš da sam glup", napisao je Cent uz sliku buketa sa porukom.

Pozadina sukoba: Netflix dokumentarac

Dokumentarac "Sean Combs: The Reckoning" stigao je na striming platformu u utorak, 2. decembra, i odmah se popeo na vrh lista gledanosti s obe strane Atlantika. Serija detaljno istražuje dramatičan uspon i pad Kombsove karijere, navodne sumnjive poslove unutar njegovog carstva Bad Boy Records, kao i niz šokantnih optužbi koje su dovele do njegovog pada.

Podsjetimo, 56-godišnji reper trenutno se nalazi u zatvoru Fort Diks u Nju Džerziju, gde bi, prema izjveštajima, trebalo da ostane do maja 2028. godine. Kombs je u julu ove godine proglašen krivim po dve tačke optužnice za "prevoz radi učešća u prostituciji". Porota u Njujorku oslobodila ga je težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu se*sa, čime je izbjegao moguću doživotnu kaznu.

Zašto je 50 Cent snimio seriju?

Tokom i nakon šokantnog osmonedeljnog suđenja, 50 Cent, pravim imenom Kertis Džekson, redovno je komentarisao Didijev pad na društvenim mrežama. Nakon presude najavio je da će producirati dokumentarac koji će istražiti sve "kosture iz Didijevog ormara".

Zvijezda filma "Get Rich or Die Tryin'" izjavila je za GQ da je bio inspirisan da snimi četvorodelnu seriju, jer nije želio da se ćutanje hip-hop zajednice protumači kao odobravanje Didijevih postupaka.

"Drugi reperi će reći: 'Neću ništa reći. Gledaću svoja posla', zbog pozicije koju je Didi tako dugo držao u kulturi", objasnio je. "Tako bi sve ostalo na meni. Ako ja to ne učinim, neće niko."

50 Cent je takođe naglasio da nije imao skrivene motive: "Da je tako, fokusirao bih se na činjenicu da ste vi jedini muškarac u zatvoru zbog prevoza muških se*sualnih radnika."

Didijev odgovor i bizaran poklon

Nakon objave dokumentarca, Kombsov tim nazvao je projekat "sramotnim napadom", tvrdeći da se"Netflix oslanjao na ukradene snimke koje nikada nisu bile odobrene za objavu". U izjavi njegovog glasnogovornika stoji:

"Jednako je zapanjujuće da je Netflix predao kreativnu kontrolu Kertisu 50 Centu Džeksonu - dugogodišnjem protivniku sa ličnom osvetom, koji je previše vremena proveo klevećući gospodina Kombsa".

Sve to čini još bizarnijim potez koji je uslijedio. Kombs je navodno poslao buket cvijeća 50 Centu dok je ovaj u četvrtak uveče nastupao u jednom klubu u Majamiju.