Desingerica renda kačkavalj tinejdžerima po glavi, pa ih hrani: Pravio haos u Crnoj Gori, pogledajte snimak

Desingerica je ovoga puta je odlučio da publiku počasti slanim palačinkama.

Izvor: Instagram/mondo.me

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, još jednom je priredio pravi spektakl publici u Teatru u Budvi, ponovivši svoj sada već prepoznatljiv nastup koji uključuje "kulinarske vještine".

I ove godine Desingerica je na sceni demonstrirao svoju neobičnu kombinaciju muzike i "kuvanja", a sudeći po snimcima, publika je uživala.

Ovaj put je odlučio da publiku počasti slanim palačinkama. Atmosfera na nastupu je bila na vrhuncu tokom cijelog događaja.

Publika nije krila koliko uživa, a mnogi su ovaj trenutak zabilježili telefonima i podijelili na društvenim mrežama.

Na meti komentara zbog performansa

Dragomir je često na meti komentara zbog svojih specifičnih performansa, te mnogi ističu da mlađoj publici nije mjesto na njegovim nastupima.

Desingerica je u više navrata istakao da nije on taj koji dozvoljava tinejdžerima da ulaze u klubove, već je odgovornost na vlasnicima istih, ali i roditeljima koji dopuštaju djeci da posjećuju njegove nastupe.

"Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put mijenjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao", rekao je Desingerica nedavno za medije.

Bonus video:

Pogledajte 00:45 Desingerica Izvor: Instagram/dragomirdespic_design Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

(MONDO)