Zorica Marković o Desingerici: On je top, sve je to rokenrol!

Dragomir Despić Desingerica je ovog ljeta izazvao lavinu reakcija zbog njegovih nastupa u Budvi. Rendao je sir po publici, jednoj djevojci pljuvao u usta, a zbog svega ovoga se oglasilo i Ministarstvo kulture i medija, ali i veliki broj reperovih kolega.

Dok većina tvrdi da se "ne zna ko je veći kreten" ili da će na sljedećem nastupu izabrati i da "pi** po publici", folkerka Zorica Marković kaže da je on "top".

"On je meni savršen! Ne znam zašto ljudima smeta, pričam za kolege, što se tiče naroda oni mogu da biraju da puste ili ne puste djecu, to je već njihov izbor. Niko njih ne tjera da idu tamo. On je meni otkriće, genijalac, čudo! Meni je to okej", rekla je pjevačica i dodala:

"Ako ja ne kontrolišem svoje dijete gdje će da ide, da li ide na Nadu Topčagić ili Desingericu, o čemu pričamo onda? Svi znamo da je on pozitivno lud i šta radi, pa nemoj da daš djetetu da ide tamo da baca sir na njega. Ja njena ne krivim, on je meni top. Što mu zavide? Puni gdje god dođe, mnoge pjevače je pokosio... Znam ga privatno, on je lik, dobar čovjek, dobar momak, normalan, a to što vrši performanse neke, šta ima veze, može mu se i ja bih! Sve je to rokenrol", rekla je Zorica Marković za Telegraf.

