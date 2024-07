ČIME SE BAVI DESINGERICINA ŽENA? Njega zbog izjave o zaposlenim ženama razapeli, a evo šta ona želi da postane

Nevena je Dragomiru Despiću Desingerici podarlila ćerkicu, velika mu je podrška i redovan gost na nastupima.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot/Tiktok/printscreen/nenaneniii

Dragomir Despić Desingerica mjesecima unazad je glavna tema medija i javnosti zbog ponašanja kako na bini, tako i mimo nje. Udaranje patikom, rendanja sira i posipanja jaja na publiku, pljuvanja u usta pojedinim devojkama... samo su djelići njegovih "performansa" na nastupima koji preko noći postaju viralni.

Zajedno sa njim sve više pažnje na društvenim mrežama izaziva i njegova supruga Nevena Despić. On se često pojavljuje u njenom društvu, a atraktivna crnka je jednom prilikom govorila o njihovom braku.

"Dragomir i ja smo zajedno već 11 godina, od toga posljednje 3 godine u braku. Upoznali smo se preko zajedničke drugarice. To je bilo još u periodu srednje škole. Drugarica i ja smo otišle na piće, a onda je došao i on. Ostalo je istorija", priznala je ona u emisiji "Amidži šou".

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Srednjoškolska ljubav krunisana je ćerkom Dunjom, koja se sa roditeljima često snima za društvene mreže gdje su posebno popularni. Njih tamo prati na stotine hiljada ljudi, a Nevena pretenduje da jednog dana postane i profesionalna tiktokerka.

Nevena je aktivna na društvenoj mreži Tiktok, te je to, kako kaže, postalo i njeno primarno zanimanje - "Trenutno sam nezaposlena jer sam posvećena ćerki sa kojom provodim najviše vremena. Slobodne trenutke sam koristila na Tiktok, a popularnost koju sam tamo stekla je došla iznenadno. Vremenom sam počela da snimam lajvove i da od toga zarađujem, a planiram da se uskoro aktivnije posvetim tome, pa da se i zvanično vodim kao tiktokerka".

Međutim, nije poznato kako na ovo gleda njen suprug, Dragomir Despić Desingerica s obzirom na to da je svojevremeno istakao da smatra da žena ne treba da radi - "Ako je muškarac pravi, on treba da donosi pare kući i da žensko ima jedinu obavezu da opere posuđe, spremi kuću i da dijete bude kako treba. Nikad nisam rekao da žena treba da sjedi kod kuće, nego da joj je to jedina obaveza. Onda neka ide u šoping", rekao je reper, a zatim nastavio:

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

"Iskreno da ti kažem, ne znam koji postotak riba jedva čeka da ide na posao. Ja, koliko znam, svaka koja radi jedva čeka da nađe nekoga da ne radi, bajo. Ono, žensko koje hoće da radi, to žensko očigledno nije radilo. Kad krene da radi, onda će htjeti da ne radi, bajo. Ma, 97 odsto žena želi da pije kafu i ide u šoping. To je ženski mentalitet", objasnio je on svoj stav o porodici u podkastu "Oslobođenje".

Malo je poznato da je Nevana svojevremeno bila učesnica rijaliti programa "Hotel Maldivi", ali se tamo zadržala svega dvije nedelje. Ipak, ostavila je traga, posebno na Nenada Marinkovića Gastoza koji joj se udvarao.

I što ga ljudi više kritikuju to se čini da Desingerica biva sve popularniji. Mreže su preplavljene videima na kojima se vidi da su svi klubovi gdje nastupa krcati, zbog čega su mnogi ubjeđeni da reper zarađuje "masne" pare, o čemu je on jednom prilikom govorio.

(MONDO)