KOLIKO ZARAĐUJE DESINGERICA: Evo koliko naplaćuje udaranje patikom i posipanje jajima

Mnoge je zanimalo koliko para Desingerica po nastupu, a cifra nimalo nije mala.

Dragomir Despić Desingerica mjesecima unazad je glavna tema medija i javnosti zbog ponašanja kako na bini, tako i mimo nje. Udaranje patikom, rendanja sira i posipanja jaja na publiku, pljuvanja u usta pojedinim djevojkama... samo su djelići njegovih "performansa" na nastupima koji preko noći postaju viralni.

I što ga ljudi više kritikuju to se čini da Desingerica biva sve popularniji. Mreže su preplavljene videima na kojima se vidi da su svi klubovi gdje nastupa krcati, zbog čega su mnogi ubijeđeni da reper zarađuje "masne" pare.

No, kada mu je prije izvesnog vremena postavljeno pitanje zarade u emisiji "Ami G Show", Desingerica je priznao da se trenutno trudi da povrati sve što je uložio u karijeru.

"Kako da ti kažem, ja to više humanitarno radim da prosvjetljujem ljude i da nekako idu zadovoljni kući, sa više želje za životom. Ne, ozbiljno, nisam još počeo da zarađujem, ja bijeda bajo. Pogledaj mi telefon, bez zezanja", rekao je on i pokazao jedan stariji model mobilnog telefona.

Ipak, poznato je da Desingerica često na svojim društvenim mrežama pokazuje skupocjene automobile, za koje je više puta istakao da su mu velika ljubav, kao i da je često obučen u markirane stvari od glave do pete.

S obzirom na to, mnogi su njegovu izjavu shvatili kao šalu, što se moglo i pročitati u komentarima. "Ovaj Desingerica je hit, jedino on da te zasmije", "Prva liga je čovjek, voli zezanciju i šta je problem", bili su samo neki od komentara ispod ovog klipa.

Pa, koliko onda zaista zarađuje?

Mi smo prostom pretragom naišli na određene brojke koje pokazuju procjenu zarade od Jutjuba.

Tako stoji da je njegova neto vrijednost od 65.2 do 391 hiljada evra, dok je od pregleda na Jutjubu za posljednjih 3 mjeseca navodno uzeo minimum 32.5 hiljada evra.

Koliko uzima na nastupima?

Iako je reper istakao da nije zarađivao na nastupima, male su šanse da je situacija trenutno takva, s obzirom da se za njegove performanse traži karta više.

Kako je izvor rekao za Espreso, reper sada uzima ogromne pare da pjeva na plejbek.

"Ma sve je počelo od one patike i udaranja. Tad su vlasnici klubova počeli da ga nenormalno često zovu da nastupa jer su vidjeli da može da lagan napuni klub. Djeca i tinejdžeri su otkinuli za njim", počeo je izvor pa dodao:

"U početku je uzimao 500 evra, a sad zarađuje kao da je Čola. Kako sam čuo od njegovih drugova, sada mu je honorar negdje između 10.000 i 15.000 evra. Ma to su ogromne pare. On je pun do kraja godine, ljetnja sezona mu je najjača".

Na pitanje šta misli koliko će "hajp" za njim da traje, insajder je otkrio sljedeće:

"Koliko traje neka traje, siguran sam da će uzeti ogromne pare do tad. Iskreno, nije ovo za duže staze, istrošiće se, a onda će se pojaviti neki novi Desingerica za kojim će poludjeti klinci", rekao je naš izvor za kraj.

Sloba potvrdio koliko Desingerica zarađuje?

Ukoliko je i bilo sumnje u priču da Desingerica zaista zarađuje tolike pare, izjava Slobe Radanovića za Tv E je to na neki način potvrdila.



"Oni nikad ne bi mogli da prave cirkus da ih ljudi ne zovu u klub. Ti plaćaš 15, 20.000 evra nekoga da ti pola sata pjeva na plejbek, i viče u mikrofon "ajmo,ajde" i onda se buniš što ti pjevač koji pjeva 2 sata traži 10.000 evra. Ne možeš da se buniš. Ok, on ti napuni klub, ali treba razmišljati unaprijed", rekao je pjevač o Desingerici i naglasio da je čuo da je on jako dobar momak privatno budući da imaju zajedničke prijatelje.

