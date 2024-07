Iako se o njemu najviše priča, iako je lupao fanove patikom po glavi i pljuvao im usta, Desingerica, nažalost, nije "izmislio toplu vodu" - pogledajte bizarne postupke koji su šokirali pre nego što se pojavio Dragomir Despić

Izvor: YouTube/screenshot/ATA Images/Antonio Ahel

Prije nekoliko meseci, publika je zgroženo posmatrala snimak sa nastupa Desingerice i Pljugice, na kojem jedna djevojka "dobija po glavi" patikom. Nakon toga smo bili svjedoci raspada benda, ali i mlataranja nogu s bušnim čarapama ispred noseva djevojaka i mladića u prvim redovima, a nedavno su ovi performansi postali još skandalozniji.

Desingerica je na glavama publike u Crnoj Gori rendao sir i lupao jaja, a potom uradio ono što su osudili svi (osim publike koja se, čini se itekako zabavljala), i zbog čega je moralo da reaguje i Ministarstvo kulture i medija.

Znate o čemu pričamo - pljuvanju u usta.

Iako se čini da je uradio nešto što "niko normalan ne bi uradio", pokazaćemo vam da Desingerica nije "izmislio toplu vodu" kada su ovakvi bizarni nastupi u pitanju.

Krenimo od šok legende - Ozija Ozborna.

Vidi opis Desingerica je "mala maca" u skrnavostima koje su radili Ozi Ozborn, Alis Kuper, Merilin Menson... (VIDEO) Ozi Ozborn, The Cult, Black Label Socety, Satyricon, Paradise Lost, Sanatorium… sve u svemu, žestoko! OZI! Prvo prskanje, pa onda sve ostalo. Ozi je u svom stilu isprskao prve redove u više navrata, ali to nikome nije smetalo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: (MONDO - Petar Stojanović) Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MONDO, Petar Stojanović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: (MONDO - Petar Stojanović) Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: (MONDO - Petar Stojanović) Br. slika: 4 4 / 4

Roker je bio poznat po problematičnim nastupima, a onaj o kom se najviše pisalo je kada je 1982. na koncertu u Des Moines, Ajovi, otkinuo glavu, kako se vjerovalo, već mrtvog slijepog miša.

Neki su bili ubijeđeni i da je riječ o igrački, ali se kasnije saznalo da je Ozborn morao da primi nekoliko injekcija protiv bjesnila. Kako je objasnio u svojoj autobiografiji, on je mislio da je riječ o igrački, i mislio je da će to da oduševi publiku. Tek kada je zagrizao slijepog miša osjetio je krv, i shvatio da je riječ o pravoj životinji, kao i da je "napravio scenu koja će mu obilježiti karijeru".

Takođe, umalo je ubio čovjeka kada je iz dosade izbacio tv iz hotelske sobe kroz prozor, koji je pao na santimetar od čovjeka koji je pušio cigaru na trotoaru.

Tokom jednog od svojih "pohoda" odlučio je da ubije 17 mačaka oko svoje kuće, a žena Šeron ga je pronašla sa sačmaricom i krvavim nožem u drugoj ruci ispod klavira.

Drogirao je popa koji je dolazio da mu svira klavir u kući. Servirao mu je kolače sa hašišom zbog čega se vikar onesvijestio.

Poslušajte priču Šeron Ozborn i kako je golub ostao bez glave:

Nakon što je 1981. potpisao prvi ugovor o albumu u svojoj solo karijeri, Ozijev plan je bio da pusti golubice u vazduh kao "znak mira". Nažalost, zbog toga što je Ozi bio u alkoholisanom stanju, a niko od rukovodilaca CBS Records to nije primijetio, on je zgrabio najbližu golubicu, odgrizao joj glavu i potom je pljunuo na zemlju dok mu je krv i dalje curila sa usana rekavši "To će navesti ljude da vas primijete".

Pogledajte i kako je Ozi žvakao šišmiša:

Ozi Ozborn i slepi miš Izvor: YouTube/Th3MetalHead

Ejkon

16. 4. 1973. Akon

Izvor: Youtube/Screenshot/Akon

U jednom od najčudnijih i možda iznenađujućih skandala na sceni je trenutak ako je reper odlučio da podigne 15-godišnjeg obožavatelja i baci ga na zemlju. Viralni snimak jasno pokazuje da je potez bio neprijateljska reakcija nakon što je Ejkon vjerovao da je fan bacio nešto na njega. Muzičar je na kraju optužen za svoje postupke.

Pažnja - uznemirujući snimak:

Ejkon baca fana na zemlju Izvor: YouTube/heatheranddaveID

Alis Kuper

Još jedan roker na listi koji je u jednom trenutku sebe povrijedio sabljom. Alis Kuper je priznao da je zbog filma u kojem ima mačevanja dobio inspiraciju za nastup i da je ideja bila da mač ubode u binu: "Umjesto u pod, zabio sam mač u nogu", rekao je roker.

Pogledajte:

Alis Kuper se povredio sabljom na koncertu Izvor: YouTube/Sirius XM

Nastupao je često prekriven lažnom krvi, a koristio je zmije, električne stolice i giljotinu kao rekvizite.

Alis Kuper sa giljotinom Izvor: YouTube/tom wallace

Mašin Gan Keli

Reper koji se proslavio vezom za Megan Foks često ima problematične nastupe, a jedan od najgorih bio je kada je razbio sebi čašu o glavu.

Mašin Gan Keli razbio čašu o glavu Izvor: YouTube/sioproductions

Merilin Menson

Roker kog su gotovo sve bivše optužile za zlostavljanje, imao je podjednako problematične performanse.

Tako je jednom prilikom lizalicu zavukao u svoju zadnjicu, a potom je vratio u usta. Takođe, mnogi ne znaju da je u spotu "Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)" zaista penetrirao u svoju, kasnije djevojku, Evan Rejčel Vud, te je nalivao apsintom i silovao.

Merilin Menson Heart shaped glasses Izvor: YouTube/Marilyn Manson

Svoje djevojke je žigosao i zlostavljao, nastupi su mu bili prepuni satanističkih simbola, a gledali smo i kako mu krv lije iz očiju...

Merilin Menson - koncert Izvor: YouTube/Gothic romance

Bizar nad bizarovima - GG Allin

Bio je jedan od najproblematičnijih performera. Poznat je po nastupima sa bendovima "Scumfucks", "Murder Junkies" i mnogim drugim. Allin je obećao svojim fanovima da će jednog dana izvršiti samoubistvo na sceni, ali prije nego što je to stigao da uradi slučajno se predozirao heroinom i umro u 33. godini.

Jedna od najšokantnijih stvari je kada je izvršio veliku nuždu na bini. Publici je rekao da će prebiti svog bubnjara za nagradu ako neko može da uradi nešto odvratnije.

Pogledajte nesrećnike koji su platili kartu da to gledaju:

GG ALin reakcije posle koncerta Izvor: YouTube/Kat Shades(Heavy Metal Picker)

Takođe, jednom prilikom započeo je koncert sa kutijom štenaca na bini i kantom za mužu. Predajući kantu članu publike, on je rekao gomilu da pljune u nju. Ako bi neko odbio, počeo bi da ubija štence. Niko nije odbio kantu.

The Exploited

Šou pank bend je 1986. uključivao to da se napravi odred za doček od mladih djevojaka (mnoge su bile i maloljetne) sa kojima bi se Vati, pjevač benda ljubio ili koje bi dodirivao po dijelovima koje on želi.

Mik Džeger

Jedan od najbizarnijih momenata bio je kada je Mik Džeger na bini praktično jahao na džinovskom penisu na naduvavanje.

Mik Džeger na koncertu Izvor: YOuTube/DJ Gerry from Starlight Music

Madona

Madona je 2016. godine povukla korset 17-godišnjakinje i otkrila publici njene grudi.

Madona skinula devojku od 17 godina Izvor: YouTube/DnV News

RockBitch

Bend koji je imao bizarne nastupe u jednom trenutku se odlučio da, dok su bili polugoli, imaju odnose na bini pred publikom.

Sporne fotke možete pogledati OVDE.

Majli Sajrus

Vidi opis Desingerica je "mala maca" u skrnavostima koje su radili Ozi Ozborn, Alis Kuper, Merilin Menson... (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/AFP/Robyn Beck Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia/AFP/Robyn Beck Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia/VALERIE MACON / AFP Br. slika: 7 7 / 7

Majli iza sebe ima više nego bizarnu fazu kada je dozvoljavala publici i što treba i što ne treba. Tako je na koncertu 2016. potpuno prišla prvim redovima i dozvolila im da je dodiruju po goloj zadnjici i vagini.

Publika pipa Majli Sajrus Izvor: YouTube/Alex Profeta

Red Hot Chili Peppers

Bend je često imao bizarne nastupe, a jedan od onih o kojima se dugo pričalo bilo je kada su na binu izašli noseći samo čarape.

Red Hot chili peppers u čarapama Izvor: YouTube/Marcelo Campos

Lejdi Gaga

Lejdi Gaga je takođe jedna od rekorderki kada je riječ o bizranim nastupima. Tokom nastupa na festivalu 2014. godine, na binu je sa njom izašla umjetnica Mili Braun. Dok je izvodila numeru, umjetnica je povraćala po njoj, ali je nastup postao još gori. Braun potom ispija crno mlijeko i penje se sa pjevačicom na mehaničkog bika kako bi sve ponovila.

Pogledajte:

Umetnica povraća po Lejdi Gagi Izvor: YouTube/Concert tour US

Reper Markel Morou - Goonnew

Tijelo repera koji je ubijen pojavilo se u noćnom klubu Blis na bini, u okviru "sahrane" koja je organizovana na ovom mjestu. Reper je i prije toga bio poznat po problematičnom ponašanju, a njegova porodica i prijatelji su se pobrinuli da i na "onaj svijet" ode u istom maniru.

Uznemirujući video:

Telo pokojnika na koncertu Izvor: YouTube/ EyeQ Shahid

Kit Mun

Pokojni Kit Mun, bubnjar grupe The Who, napunio je svoje bubnjeve sa eksplozivnim prahom više nego što je to ranije radio tokom američkog TV debija benda 1967. na The Smothers Brothers Comedy Hour. Prema Rolling Stone-u, nastala eksplozija je skoro oduvala bend sa bine, nakratko zaslijepila TV kamere i dovela do toga da se glumac Bet Dejvis onesvijesti. Srećom niko nije bio povrijeđen ozbiljnije.

Igi Pop

Vidi opis Desingerica je "mala maca" u skrnavostima koje su radili Ozi Ozborn, Alis Kuper, Merilin Menson... (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gonzales Photo/Terje Dokken / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Torben Christensen / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ricardo Rubio / ContactoPhoto / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Alessio Tarpini / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Roker je imao više problematičnih nastupa, a tokom jednog je urezao slovo "X" na svoje grudi. Ovo je uslijedilo nakon što je isprozivao jednog posjetioca ne bi li ga naveo da ga ubode nožem za odreske koji je donio na binu. Kako nije ništa time urađeno, Igi je sebe isjekao nožem.

Počeli smo tekst pljuvanjem u usta, da ga tako i završimo - pogledajte šta je reper Kevin Gejts uradio obožavateljki:

(MONDO)